ArcelorMittal verlaagt productie

Luxemburg, 18 sept. ArcelorMittal gaat zijn productie met maximaal 15 procent verlagen om de prijzen voor zijn staal te stabiliseren. Dat heeft `s werelds grootste staalfabrikant gisteren bekendgemaakt. ”In sommige markten zal de productie nog verder worden afgebouwd”, aldus bestuursvoorzitter Lakshmi Mittal. In Oekraïne en in Kazachstan wordt nu 15 tot 20 procent minder staal gemaakt. Volgens de topman gaat het vooral om lagere productie vanstaven en balken, waarvan de prijzen in de afgelopen maanden flink zijn gekelderd.