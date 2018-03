Anthony Hopkins: Wél natte ogen, net geen traan

„Volgens mij verschuift je mening door de jaren heen. Toen ik zeventien, achttien was vond ik Jack Nicholson erg goed, in One Flew Over the Cuckoo’s Nest tot aan The Shining. Hij heeft zo’n waanzinnig hoofd, dat kan helemaal niet. Hij kijkt drie kanten tegelijk op. Het is volstrekt ongrijpbaar wat er in die hersens gebeurt.

„Maar mijn absolute favoriet is Anthony Hopkins. En dan vooral zijn rol in de film The Remains of the Day (1989). Daarin speelt hij de baas van het personeel in zo’n Engels landhuis. Hij is verantwoordelijk voor het dekken van de tafel van de Landlord en heeft alles tot in het extreme geregeld. Zo perfect dat alle emotie moet wijken. Het enige waar het om gaat is of dit recht ligt en dat is gestofzuigd. Een verliefde vrouw, zijn vader die sterft, al het andere laat hij niet toe.

„Hoe hij die ingehouden emoties acteert, hij heeft ze wel maar mag ze nooit laten zien, dat is echt onwijs hogeschoolacteren. De beheersing van wél natte ogen, maar net geen traan. Als je dat zo kan doseren, speel je echt op de vierkante millimeter. Kijk, uitbundig gek spelen is ongetwijfeld ook heel knap. Maar ik kan me voorstellen dat dat toch makkelijker is. Als je alle lagen van zo’n complexe emotie kunt spelen, dan krijg je dat iemand alleen een spiertje kan laten trillen, het met een piepklein dingetje kan beheersen.

„Het begint er natuurlijk mee of je het als kijker gelooft. Als een acteur goed speelt, twijfel je geen moment. Dan ga je kijken hóe hij dat doet. Daarvoor breng je als acteur je persoonlijkheid mee, je eigen emotie. Elke acteur zoekt het in zijn eigen leven. Ik speel bijvoorbeeld heel vaak ooms van mij.

„Zelf ben ik trouwens helemaal geen acteur, hoor. Ik doe maar wat, het is alleen maar voor de lol. Toen ik voor de rol van Majoor in Loenatik de moevie [die Waardenberg ook schreef, samen met Karen van Holst Pellekaan] genomineerd werd met een Gouden Kalf, dacht ik ook, wat zullen we nou krijgen! Alle rollen in Loenatik waren glansrollen. Ja, ik was erg verguld, maar ik heb het nooit zo begrepen. Ik ben eigenlijk meer een ‘verzinnert’ en schrijf scripts en verhalen.

„In Britse comedies, The Royle Family, The Office en Extra’s herken ik overigens hetzelfde als wat ik zo goed vind bij Hopkins in The Remains of the Day. Het acteren is in z’n genre net zo klein. Er wordt geen beweging teveel gemaakt. Als het mag wil ik eigenlijk ook graag een comedyacteur nomineren. Ricky Gervais schrijft The Office en Extra’s en speelt er ook in mee. Dat is op dit moment echt het meest briljante op dat gebied. Of je nou wil of niet, je pist gewoon in je broek.

„Maar aan een goeie komiek zit natuurlijk net zo goed een treurige kant, anders word je geen komiek. Een acteur als Hopkins beheerst die dubbelheid. Misschien zou hij zelfs wel een hele goeie comedyacteur zijn.”

Anthony Hopkins (1937) In 1967 sloot Hopkins zich aan bij het National Theatre in Londen en twee jaar later speelde hij zijn eerste filmrol, in The White bus (1967). Zijn bekendste rol is Hannibal Lecter in Silence of the Lambs (1993). Voor deze rol ontving hij een Oscar. Hij is daarnaast driemaal genomineerd voor een Oscar, voor zijn rol in The Remains of the Day (1989), in Nixon (1995) en als president John Quincy Adams in Amistad (1997).