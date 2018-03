Ambtelijke top weet haast niets

In het artikel onder de kop ‘Topambtenaren zijn managers zonder inhoud’ maken vier ‘wijzen’ die weten hoe de hazen in Den Haag lopen, zich zorgen over het gebrek aan inhoudelijke kennis bij de rijksoverheid (NRC Handelsblad, 13 september). De modernisering van het ambtelijk apparaat is volgens hen doorgeschoten als gevolg van snelle functieroulatie, een overdreven geloof in meetbare prestaties en het ondoordacht overnemen van gebruiken uit het bedrijfsleven. Dit zou verklaren waarom de afgelopen jaren steeds meer geld is uitgegeven aan het inhuren van externe adviseurs.

Als topambtenaar bij de rijksoverheid en de Europese Commissie in de periode 1977-1998 en thans nog actief in een adviserende rol voor enkele ministeries kan ik deze zorgen volmondig onderschrijven.

Wie echter denkt dat de oplossing voor dit tekort en de verslaving aan externe adviseurs kan worden gevonden in een bijstelling van de balans tussen deskundigheid en managementvaardigheden aan de top, onderschat de ernst van de situatie. In de jaren 90 kwam onder invloed van het Amerikaanse reinventing government niet alleen een modernisering op gang van de top, die inderdaad te ver is doorgeschoten, maar speelden ook andere factoren (overlaten aan de markt, terug naar de kerntaken, bezuiniging op bezuiniging, afnemende waardering voor de publieke functie en het werken bij de overheid) die juist op de niveaus onder de top hun tol hebben geëist en tot gevolg hadden dat op veel departementen de deskundigheid op het middenniveau is verdwenen.

In 2001 constateerde de commissie-Oosting in haar onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede dat de specifieke deskundigheid van de ambtelijke diensten van de bij het beleid en toezicht op vuurwerk betrokken ministeries in de jaren 90 zodanig was gereduceerd dat deze diensten op een aantal punten hun taken onvoldoende hadden kunnen vervullen. Zij waren daardoor niet in staat geweest om enkele achterliggende oorzaken van de vuurwerkramp onder controle te houden. In sommige gevallen was de oorspronkelijk in het ministerie aanwezige deskundigheid overgeheveld naar een op afstand van het departement opererende kennisinstelling, maar door goede werkafspraken nog wel voor het ministerie beschikbaar. In andere gevallen waren de deskundigen zonder enige vervangende voorziening afgevloeid, of was hun opgedragen andere werkzaamheden te verrichten waarbij hun expertise niet meer van nut was.

De commissie kwam dan ook met een aantal aanbevelingen ter versterking van kennis en deskundigheid bij de rijksoverheid, die onder meer hebben geleid tot de instelling van een Adviesraad Gevaarlijke Stoffen ter vervanging van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. In de loop van de jaren 90 was dit orgaan door gebrek aan politieke en ambtelijke belangstelling voor deze materie en gebrek aan deskundigheid bij de betrokken overheidsdiensten op een laag pitje komen te staan.

Ook in de huidige praktijk van de rijksoverheid zijn er tal van voorbeelden van ernstig gebrek aan inhoudelijke deskundigheid op veel terreinen, met name op gebied van ICT. Op veel plaatsen is het inhoudelijke interface tussen kennisinstellingen en beleidsmakers verdwenen waardoor het moeilijk wordt om de wetenschappelijke beleidsonderbouwing door te vertalen in het beleid. En op sommige ministeries is het ambtelijk apparaat niet meer in staat zijn eigen onderzoekvragen te formuleren ten behoeve van het beleid zodat daarvoor een adviesopdracht aan een externe adviseur moet worden gegeven. Dat de rijksoverheid door dit gebrek aan inhoudelijke deskundigheid risico’s neemt, die tot extra kosten en schade kunnen leiden, is evident.

Alsof dit nog niet genoeg is, kwam dit kabinet ook nog met een plan om de functie en omvang van de adviesraden van de ministeries fors te beperken. Door de daarvoor gekozen aanpak dreigt ook hier de rijksoverheid weer op achterstand te komen wat betreft beschikbare deskundigheid, een beschikbaarheid die overigens een fractie kost van wat daarvoor aan externe adviseurs zou moeten worden betaald.

Er is dus veel meer aan de hand dan gebrek aan inhoudelijke deskundigheid aan de top. Wil men voorkomen dat het erosieproces zich steeds verder binnen de rijksoverheid voortzet dan zal niet alleen de factor deskundigheid een grotere rol moeten gaan spelen in het beleid en de managementdevelopment programma’s van de Algemene Bestuursdienst. Dan zal binnen de politieke en ambtelijke leiding van de departementen een cultuuromslag moeten plaatsvinden waarbij de factor deskundigheid weer een hogere waardering krijgt; dan zal er een inhaalslag moeten worden gemaakt om een deel van de verloren gegane kennis en deskundigheid weer op te bouwen; dan zullen er veel betere en slimmere arrangementen moeten worden getroffen met externe kennisinstellingen. Dit betekent investeren in de kwaliteit van de rijksdienst in plaats van verder bezuinigen op het ambtelijk apparaat.

Ir. M.E.E. Enthoven was directeur-generaal milieu bij het ministerie van VROM en de Europese Commissie.

