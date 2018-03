Alleen vindt een paard het eng

Vol passie en als betrof het een prachtige vrouwensoort met vier benen praat dresseur Michel Jarz (43) over zijn paarden, over rassen, dressuurpaarden. Over gitzwarte en trotse Friezen, kleine maar spectaculaire Arabieren, betrouwbare Hannoveranen, leergierige en elastische Lippizaners en karaktervolle en oh zo elegante Andalusiërs.

Zijn vader Jarz, afstammeling uit een traditierijk Italiaans circusgeslacht, werd maar drieënveertig. Miste tijdens een tournee door Portugal de trapeze. Moeder is de dochter van een Nederlandse circusliefhebber die haar destijds meenam naar een voorstelling van Circus Boltini. Omdat beide opa’s dat fatsoenlijk en nodig achtten werd er binnen het jaar getrouwd. Er kwamen twee kinderen en omdat er moest worden opgetreden, werden die door familie in Nederland in huis genomen, de schoolvakanties werden doorgebracht bij hun reizende ouders die meestal in het buitenland optraden.

Al vroeg moest Michel meewerken aan de in het circus gebruikelijke kinderprogramma’s. Waar zijn belangstelling voor het paard werd ontwikkeld. Hij vond het een prachtig en karaktervol dier, kon uren naar de oefeningen kijken en vooral de aan hun optredens en de bijbehorende opzwepende muziek verslaafde Spaanse paarden hadden om hun hoge neuzen, mooie gang, hoog opgetrokken benen en fraaie kleuren zijn totale bewondering. Vijftien was hij toen tijdens het oefenen door de gerenommeerde dresseur Hoek sr. werd uitgenodigd om in de ring te komen en hem mee te helpen. Een jaar later vond hij het aantal schooljaren voldoende en reisde af naar zijn ouders in Duitsland. Daar kreeg hij een vijf minuten durend nummer met al eerder door een ander gedresseerde exoten: lama’s, zebra’s en wilde pony’s. Zes minuten duurde de daaropvolgende act; zes meeuwgrijze Arabieren die ook al van wanten wisten; Mary Chipperfield, een lid van Engelands oudste circusdynastie, had ze onder haar harde handen genomen. Er is in een circus geen tijd om paarden vanaf hun prilste begin te dresseren, de basisprincipes worden vooraf en door anderen geleerd, de dieren worden aangekocht en door de dresseur gevormd naar zijn speciale wensen.

Hongerige dieren doen bijna alles voor eten. Zo niet dressuurpaarden, een paard is gerekend naar zijn kracht en gewicht jegens de mens een uitgesproken zachtaardig dier. En is onder te verdelen in slim en wat minder slim. Het duurt een poosje en bergen geduld voordat het dier door heeft wat die tweevoeter precies bedoelt; na twee-, driehonderd maal oefenen is het vaak zover. Het paard is een vlucht- en kuddedier en daarmee dient de dresseur rekening te houden: bij het in draf binnenstormen van de piste loopt de langzaamste en tempomaker voorop. Andersom zou het geheel ogen als een anarchistische atletiekwedstrijd. Het ene paard leert snel, het andere langzaam, er moet heel wat onthouden worden voordat een act in de ogen van Michel Jarz vlekkeloos verloopt. Zo is er de pirouette, het naar de dresseur toekomen en draaien, het ogenblikkelijk stoppen op een signaal met de zweep en natuurlijk het voor het geëerde publiek spectaculaire steigeren. Hun aantal moet altijd even zijn, de dieren vormen van nature groepjes: van twee, van drie enz., alleen vindt een paard het allemaal maar eng. Instructies geeft Jarz in het Duits, Frans en Italiaans, al naar gelang de landsaard van de dresseur die de paarden de basisbeginselen heeft bijgebracht. Eigenlijk is een paardenact een opeenvolging van instructies en die onthouden ze hun paardenleven lang: desalniettemin heeft Jarz zijn lievelingen nog nooit kunnen betrappen op het stiekem zelf doornemen van de oefenstof. Soms loopt het nummer niet lekker, de paarden voelen de stemming van een dresseur feilloos, ook die heeft zijn buien, en reageren daarop. Dat is misschien niet zichtbaar voor het publiek, maar de dag daarop wordt er extra geoefend en gezocht naar waar het nu misging. Jarz’ passie voor de paarden is gebleven, hij taxeert nog met interesse elk paard in piste, wei of stal.

