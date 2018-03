„U staat daar als een soort Colijn,u hoort maatregelen te nemen!”

Mark Rutte (VVD) verwijt premier Jan-Peter Balkenende (CDA) dat hij te weinig doet aan de huidige financiële crisis

„’t Is bijna aandoenlijk. U wilt scoren! U wilt de media in!”

Balkenende tegen Rutte

„Ik heb uw tegenbegroting gezien; zij deed echt zeer aan mijn ogen. Ik ben echt blij dat u niet in het kabinet zit.”

Arie Slob (ChristenUnie) tegen Mark Rutte (VVD)

„Ik vind het wel knap hoe u uw buurman, de minister-president, zo voor dat linkse karretje van u heeft weten te spannen.

Het is van een macabere schoonheid. En de grote vraag is: wanneer zou hij het doorkrijgen?”

Rutte tegen minister van Financiën Wouter Bos (PvdA)

„Dat u nu zelf de heer Den Uyl moet aanhalen [...] Als er iets is waar hij volgens mij niet voor zou tekenen, is het dat voor het tweede jaar achtereen met de PvdA in de regering, de mensen met de laagste inkomens erop achteruitgaan.”

Agnes Kant (SP) tegen Mariëtte Hamer (PvdA)

„Die elite, daar in vak K, vindt alles best, zolang de subsidiestromen maar richting de VPRO, richting Milieudefensie en richting de kunstbobo’s gaan. Het zijn de volgelingen van Geert Mak, Evelien Herfkens en Al Gore, het is de linkse grachtengordel en haar kleffe vriendjes.”

Geert Wilders (PVV) schetst zijn beeld van de Nederlandse elite

„Nadat u de elite, waarop u zojuist zo afgeeft, ontvlucht bent, is bij u opeens het helder vuur gekomen. Wat hebt u de afgelopen twee jaar gedaan om tweedeling in Nederland tegen te gaan?

Hebt u die niet juist gezocht, hebt u die juist niet groter gemaakt met eenzijdige aanvallen en met ongenuanceerd gedrag?”

Alexander Pechtold (D66) tegen Wilders