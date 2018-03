Afkicken van kredietwaarderingen

Niemand hoeft er nu nog van overtuigd te worden dat de financiële markten zich gedragen als manisch depressieven. Een van de oorzaken van de emotionele achtbaan waarin beleggers zich lijken te bevinden, is het feit dat de marktpartijen zich blind zijn gaan staren op kredietwaarderingen. De verzekeraar American International Group (AIG) moest worden gered omdat zijn kredietstatus naar beneden was bijgesteld. Zakenbank Lehman Brothers ging kopje onder omdat dat op het punt stond te gebeuren.

Sommige mensen zullen de kredietbeoordelaars de schuld geven, maar dan slaan ze de plank mis. Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch mogen dan vervloekt worden als zij de kredietstatus van een noodlijdende financiële instelling omlaag brengen, zij zouden zéker vervloekt worden als ze dat niet zouden doen.

De werkelijke schuldige schuilt niet onder de kredietbeoordelaars, maar in de manier waarop hun kredietwaarderingen zo diep verankerd zijn geraakt in het financiële systeem dat zelfs de geringste wijzigingen al tot paniekreacties kunnen leiden.

Dat is vooral alarmerend als de beurskoersen kelderen. Maar het is net zo schadelijk tijdens bloeiperioden. Het blinde vertrouwen van beleggers in de hoogst mogelijke AAA-waarderingen voor ingewikkelde hypotheekobligaties heeft ze tijdens de kredietzeepbel bijvoorbeeld een vals gevoel van veiligheid gegeven. Het gevolg was dat toen de crisis zich aandiende de knal veel harder was dan anders het geval zou zijn geweest.

De oplossing is het onschadelijk maken van de waarderingen door de kredietbeoordelaars hun semi-officiële status te ontnemen. Zij zouden niet in staat mogen zijn te bepalen welk bedrag aan onderpand tegenpartijen moeten deponeren, of welk kernkapitaal banken op hun balans moeten hebben staan. Laat de marktpartijen gewoon hun huiswerk doen en hun eigen oordeel vormen. Raadpleeg de kredietbeoordelaars – naast andere goed geïnformeerde analisten – maar gedraag je niet als lemmingen.

Het devalueren van de status van de kredietbeoordelaars zou uiteraard het tempo van de financiële innovatie vertragen. Een deel van de schoonheid van vereenvoudigde waarderingen hield in dat de financiële sector in staat was op grote schaal risico-inschattingen te produceren, alsof het snoepjes waren. Maar een te grote afhankelijkheid van kredietwaarderingen is als het snuiven van speed: je voelt je een tijdje goed, maar dan krijg je een enorme inzinking. Het is veel beter om er met je handen af te blijven.

Hugo Dixon

Vertaling Menno Grootveld

