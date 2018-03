Antwerp Gypsi Ska Orchestra

Utrecht: Tivoli de Helling. Aanvang: 21.30u. Entree: 9 euro. www.tivoli.nl

Antwerpen is vanwege zijn grote haven altijd een smeltkroes van culturen geweest, en het Antwerp Gipsy Ska Orkestra is daar de muzikale representatie van. De formatie bestaat uit zeven muzikanten, afkomstig uit de hele wereld, maar woonachtig in Antwerpen. Alsof de Balkanzigeunermuziek die ze spelen nog niet opzwepend genoeg is, gooien ze er ook nog een flinke dosis ska tegenaan. Na afloop is er een Balkan afterparty.