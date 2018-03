TOMTOMCLUB

Rotterdam: WATT, zalen Stage en de Basement. Tijd: 23.00u. Prijs: 6 euro, prijs voor studenten: 3 euroInl: www.watt-rotterdam.nl

Snelle mixen tussen electro en disco, funk en hiphop, techno en wave en rock en rumble. Alle belangrijke muzieksoorten van de afgelopen dertig jaar komen voorbij op de nieuwe alternatieve dansavond TOMTOMCLUB in poppodium WATT. Vanaf vandaag vindt de dansavond iedere week plaats in de zalen Stage en de Basement. Vanavond draaien de dj’s Flexican, Brand New Old Skool en Civil & friends. Volgende week is er een liveoptreden van James Pants.