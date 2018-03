4 Uitpluizen

Stamboom maken

www.familieband.nl

Er zijn al heel wat sociale netwerksites en ook heel wat sites waar je stambomen kunt aanmaken. Familieband.nl combineert de twee. Je voegt eenvoudig familieleden, geboorte- en sterfdata toe en je krijgt de welbekende stamboom. Het bijzondere is dat je familieleden kunt uitnodigen hun gegevens toe te voegen en er berichten, foto’s en video’s kunt uitwisselen. Op die manier moet de site een soort Hyves worden waar ook oudere mensen zich thuis voelen. Een aardige toepassing is dat Familieband.nl zelf kijkt of jouw gegevens aansluiten bij andere stambomen. Zodra dat het geval is, groeien er vanzelf nieuwe takjes aan je boom die je kunt accepteren of wegsnoeien. Jammer is dat er zoveel ruimte op de site is voor familieberichten van BN’ers. Blijkbaar vinden veel mensen het interessant om te lezen dat Linda de Mol de ex-schoonzus is van Willeke Alberti. (CJ)

Met bijdragen van Amanda Bulthuis, Carola Houtekamer, Carola Janssen en Robbert Weij