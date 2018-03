Bridges to Fashion

Rotterdam. Van 18 t/m 21 september. Inl: www.bridgestofashion.com

De vierdaagse modemanifestatie Bridges to Fashion zoomt in op het modeklimaat van Turkije en Nederland en dat van Istanbul en Rotterdam in het bijzonder. Naast fashion shows en een tentoonstelling in het Historisch Museum zijn er filmvoorstellingen, een travelling designer store, een street event en heel veel fashion parties. Bridges to Fashion trapt af met een symposium waarbij Turkse en Nederlandse ontwerpers, kunsthistorici en modejournalisten de verschillen tussen het Turkse en Nederlandse modeklimaat onder de loep nemen.