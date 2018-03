300 mln in zwart gat

Lehman Brothers had al uitstel van betaling aangevraagd, in de financiële wereld gonsde het van de geruchten dat er zware klappen gingen vallen, maar voor de Duitse staatsbank KfW was het maandag nog steeds business as usual. Alsof er niets aan de hand was werd op die zwarte 15de september 300 miljoen euro vanuit het KfW-hoofdkantoor in Frankfurt overgemaakt naar Lehman Brothers.

Dat geld is verdwenen in het zwarte gat van het bijna-bankroet van de Amerikaanse zakenbank. In Duitsland wordt er schande van gesproken. „Verbazingwekkend” en „ergerlijk” noemt een woordvoerder van minister Peer Steinbrück van Financiën de misstap van KfW.

Vandaag moet KfW-bestuursvoorzitter Ulrich Schröder zich binnen zijn organisatie verantwoorden. Veel goedmaken kan hij niet. De koppen in de kranten zijn dodelijk. Het populaire boulevardblad Bild heeft vanmorgen de gelegenheid aangegrepen om de ingewikkelde financiële crisis tot overzichtelijke proporties terug te brengen. ‘Duitslands domste bank’, kopt de krant in koeienletters. „300 miljoen euro weggesmeten.”