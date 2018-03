3 Recyclen

Alles is te recyclen

www.recyclethis.co.uk

Je hoeft nooit meer iets weg te gooien. Bijna alles is te recyclen, van lege Pritt-stiften tot cd-rekken, blijkt op het weblog How Can I Recycle This? Op deze site, die onderhouden wordt door de Britten Louisa Parry en John Leach, kunnen bezoekers een oproep plaatsen met de vraag hoe ze een product dat ze niet meer gebruiken, kunnen recyclen of hergebruiken. Andere bezoekers kunnen daar op reageren. Dat levert soms heel creatieve vondsten op, zoals een krabwand voor de kat gemaakt van de ruwe delen van rubberen vingerhoedjes. Of een kapstok van de inbussleutels die je krijgt bij bouwpakketten voor Ikea-meubels. Maar er staan ook artikelen op over ontwerpers die werken met gerecycled materiaal, zoals Alison Bailey Smith die sieraden en accessoires maakt van oude snoeren, draden en kabels. Stuur je eigen oproep naar reversethis@recyclethis.co.uk. (AB)