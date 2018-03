ExperimentaDesign

Amsterdam: verschillende locaties. Inl: www.experimentadesign.nl

ExperimentaDesign Amsterdam 2008 is een festival waar het 45 dagen lang draait om design en architectuur. Er zijn lezingen, tentoonstellingen, debatten en feesten met het thema Space and Place – design for the Urban Landscape. Cyril Duval, ontwerper en conceptueel kunstenaar, opent het evenement met een lezing. ExperimentaDesign is het hoofdonderdeel van het designfestival Four Weeks of Freedesigndom dat sinds 10 september bezig is. In het kader van dit festival vinden in Utrecht en Amsterdam meer dan 20 evenementen plaats.