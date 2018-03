De beste dj

Zou Armin van Buuren dit jaar weer gekozen worden tot populairste dj van de wereld? De dj uit Leiden won vorig jaar de jaarlijkse verkiezing van het invloedrijke Britse danceblad DJ Mag. Tiësto, die andere Nederlandse dj-grootheid, viel die eer ten deel van 2002 tot en met 2004. De verkiezing bestaat sinds 1999 en er doen elk jaar meer clubbers mee. Afgelopen jaar stond de teller op ruim 200.000 deelnemers uit 229 landen. Je kunt je vijf favoriete dj’s opgeven (nummer 1 krijgt vijf punten, nummer 5 één punt) en de keuze is vrij. Jouw favoriete dj uit de buurt kan dus ook stemmen krijgen. Verder zijn de regels simpel: per IP-adres kun je één keer meedoen en je moet een geldig e-mailadres opgeven. Stemmen kan tot en met 24 september en de uitslag wordt bekendgemaakt tijdens een groot feest in Londen op 29 oktober. (RW)