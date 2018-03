2 FESTIVAL

Festival Confronting Cultures

Amsterdam: NDSM werf/Westerunie. Van 18 t/m 20 sept. Inl: 06-45928314 & www.festival-il.nl

In 2008 bestaat de staat Israël 60 jaar. In dit kader organiseert Stichting DW-RS producties in samenwerking met Bureau Barel en iPAP, Festival Confronting Cultures. Drie dagen lang worden verschillende producties op het gebied van theater, dans en muziek getoond. Enerzijds enkele producties uit Israël die inhoudelijk ingaan op thema’s die aan de orde zijn in Israël. Anderzijds ook Nederlandse voorstellingen en projecten die zich direct of indirect door de situatie in Israël hebben laten inspireren.