175 arrestaties om drugs in VS, Italië

atlanta, 18 sept. In de Verenigde Staten en Italië zijn gisteren en dinsdag in totaal 175 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een Mexicaans drugskartel. Dit werd gisteren door de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. De aanhoudingen vonden plaats na een 15 maanden lang onderzoek naar het zogenaamde Golfkartel, een zeer gewelddadig netwerk dat drugs verscheept van Centraal- en Zuid-Amerikanaar de VS en Europa. In Italië werden tien verdachten aangehouden.