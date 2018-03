Zoveelste parodie

Je moet heel veel films zijn om alle grapjes en verwijzingen in Disaster Movie te vatten. De makers proberen zo ongeveer alle films die onlangs in de bioscoop draaiden op de hak te nemen. Niet dat de grappen beter worden als je de verwijzingen wel snapt. Het is een aardig idee om de titelheldin van Juno, een puber die praat als een dertigjarige, ook echt door een dertigjarige te laten spelen. Maar helaas moet dezelfde grap dan tien keer achter elkaar worden uitgemolken. Een Amy Winehouse die hele flessen whisky uit haar opgestoken haar haalt, is ook best aardig. Maar ook dat gaat weer zo lang door. Nee, nu geen flauwe woordspelingen over een rampzalige film gaan maken.