Zorg voor twee stenen in de la

Terry de la Mesa Allen, op het hoogtepunt van zijn militaire carrière in de jaren 1942-’43 generaal-majoor van de Amerikaanse Eerste Infanterie Divisie in Noord-Afrika en Sicilië, gold in de ogen van zijn commandant George S. Patton jr. als de uitvinder van de ‘stenensoepmethode’. Vooral in het laatste oorlogsjaar paste Patton deze militaire tactiek met succes toe bij de bevrijding van grote delen van Frankrijk. Patton had het niet zo op Allen, wiens bijnaam ‘Terrible Terry’ verraadt dat hij voor Patton misschien in moed en vermetelheid een potentiële concurrent vormde. Maar in Pattons oorlogsdagboeken uit WO II, in 1966 verschenen als War As I Knew It, geeft hij Allen in elk geval wel de credits voor de stenensoepmethode. Volgens Patton gaat deze methode terug op het volgende verhaal.

Er was eens een zwerver die bij een huis aanbelde met de vraag of hij een beetje heet water kon krijgen om stenensoep te maken. De vrouw des huizes was nieuwsgierig en liet de man een beetje water verwarmen, waarin hij twee gladde witte stenen legde. Vervolgens vroeg de man of mevrouw een paar aardappelen had en misschien ook wat wortelen om de stenensoep een beetje smaak te geven. Ook die kreeg hij, en even later zelfs een stukje vlees, zodat de zwerver niet lang daarna aan de keukentafel een heerlijke soep zat te verorberen.

De militaire variant, zoals Allen en Patton die toepasten, bestond eruit om in vijandelijk gebied zogenaamd eerst verkenningen uit te voeren, zonder de schijn te wekken dat ze wilden aanvallen. Zodra de vijand zich aandiende werden die verkenningseenheden versterkt, waarna er plotseling toch een aanval werd uitgevoerd, die in veel gevallen de vijand wist te overrompelen. Patton gebruikte deze werkwijze ook als tactiek ten opzichte van de Amerikaanse legerleiding, die hem meermalen verbood verder op te trekken, omdat ammunitie en brandstof elders nodig waren. Maar als verkenningstroepen op vijandelijke weerstand stuitten had Patton natuurlijk een prima excuus om toch een aanval uit te voeren.

Vermoedelijk kende Terry Allen, wiens moeder van Spaanse afkomst was, zijn klassieken beter dan George Patton, want het verhaal over de stenensoep gaat terug op hele oude volkslegenden, waarin sprake is van een dorp dat weigert een hongerige vreemdeling te eten te geven. Dankzij de stenensoepmethode heeft iedereen, inclusief de vreemdeling, even later een heerlijke maaltijd om gezamenlijk te verorberen. In sprookjesvorm is het van origine een lesje in gastvrijheid, maar kennelijk zit er in deze soep ook een lesje dat gewapenderhand geleerd kan worden.

Ik weet niet of de stenensoepmethode in de krijgskunst nog altijd opgeld doet, maar in creatieve beroepen bewijst hij volgens mij al eeuwenlang zijn waarde. Er is een wit vel papier, een blanco schilderslinnen, een leeg beeldscherm. Je doet net of je aan het niksen bent, je bladert wat in een boek en luistert zogenaamd naar muziek. Dan zet je een paar strepen, je maakt zogenaamd enkele aantekeningen, je tekent de contouren van een gebouw. Je muze heeft niks in de gaten, je huisgenoten denken dat je een beetje aan het opruimen bent. Zelf voel je geen enkele druk, want je bent immers nog helemaal niet begonnen. Toch staat er al een halve alinea op papier, het schilderij krijgt een beginnende vorm, het gebouw wordt al enigszins zichtbaar. En dan, in een onbewaakt moment, stoot je door. En voordat iemand het merkt, ben je zover gevorderd met schrijven, schilderen of ontwerpen, dat er iets is ontstaan dat niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Iets dat in één beweging voorbij een beslissend punt is gebracht. Natuurlijk moet er daarna nog van alles gebeuren in de afronding, bepaalde onderdelen moeten nog bijgewerkt worden, maar de overwinning op het materiaal is behaald. De benodigde grond is veroverd. Er is een eerste versie, en met een gerust hart leg je je twee denkbeeldige stenen weer in de la voor een volgende keer.

Maarten Asscher