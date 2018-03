Zo win je geen grote Ronde

Na een goed voorseizoen, waarin hij onder andere de Dauphiné Libéré won, gold Alejandro Valverde (28) als een grote favoriet voor de eindzege in de Tour de France. De Spaanse sportpers leek unaniem in zijn voorbeschouwingen: bij afwezigheid van Alberto Contador was dit dé kans voor hem Lance Armstrong in het gelijk te stellen. Die zei in 2005 dat Valverde vanwege zijn snelheid en kracht ‘de wielrenner van de toekomst’ was.

Hoe anders is de beeldvorming nu, in de derde week van de Vuelta. Zeker, Valverde is en blijft een sterke renner, maar de Spaanse media vragen zich intussen af of hij wel alert genoeg is om een grote Ronde te kunnen winnen.

En dat terwijl Valverde, die zijn jaar op de Tour afstemde, in de eerste etappe in Bretagne al het geel pakte. Vier dagen later ging het echter mis. Bij een hoge snelheid zag hij een wegreflector over het hoofd en smakte tegen het wegdek. Gevolg: talrijke bloeduitstortingen, een bezoek aan de Tour-tandarts en meerdere slapeloze nachten.

In de eerste bergetappe, van Pau naar Hautacam, kreeg de vermoeide Valverde de rekening voor zijn onoplettendheid gepresenteerd. Hij verloor bijna zes minuten op de concurrentie en zou uiteindelijk op een teleurstellende negende plaats in Parijs arriveren.

Valverde hoopte de hooggespannen verwachtingen tijdens de Vuelta alsnog in te lossen. Ook nu begon hij goed: hij won de tweede etappe en startte de volgende dag in de gouden leiderstrui. Dat hij die ’s avonds weer moest afstaan aan de Italiaan Daniele Bennati deerde hem niet. Zolang hij met favorieten Alberto Contador en Carlos Sastre kon meekomen, was er niks aan de hand.

In de twaalfde etappe, afgelopen donderdag, maakte Valverde echter een blunder. Op de Alto del Caracol stapte hij tijdens een stortbui af om een regenpak uit de auto van ploegleider Eusebio Unzue te halen. Het gros van de renners was al aan de afdaling begonnen. Unzue zag de sportieve bui hangen en riep: „Zoek aansluiting bij de voorste renners want het peloton kan hier breken.”

Maar ook in zijn regenpak bleef Valverde achteraan fietsen, alsof er niks aan de hand was. Toen de gevreesde breuk ontstond, hoorde Astana-ploegleider Johan Bruyneel via de radio dat Valverde gelost was en beval hij zijn renners extra vaart te maken. Dat lukte, met hulp van de Euskaltel-ploeg, zodat Valverde uiteindelijk ruim drie minuten verloor. ‘Adiós Valverde’, kopte de sportkrant AS met gevoel voor cynisme.

Ploegleider Unzue was laaiend. Hij had Valverde vóór de etappe al op de gevaren rond de ‘Caracol’ gewezen en verzuchtte na afloop: „Helaas vervalt hij steeds in dezelfde fouten.” Voormalig Tourwinnaar en ploeggenoot Oscar Pereiro oordeelde: „Een stommiteit (...) Als je in dit soort etappes tijd verliest, win je nooit een Ronde.”

Valverde trok het boetekleed aan en zei zich „klote” te voelen. Dat hij een ontketende Contador twee dagen later op de beruchte Angliru redelijk kon volgen, was slechts een pleister op de wonde. Inmiddels staat hij op een vrijwel kansloze zesde plaats in het klassement, achter Robert Gesink.

Zijn laatste hoop lijkt Valverde op het wereldkampioenschap in Varese te hebben gevestigd. Daar kan de regerend Spaans kampioen laten zien dat hij op het kortere werk nog altijd tot de absolute top behoort.

En de Tour? Die won Sastre pas op zijn 33ste. „Er is dus nog tijd”, liet Valverde al doorschemeren.