Wrang concert bedreigde muziekensembles

Eigentijds ASKO/Schönberg en Ned. Kamerkoor o.l.v. Reinbert de Leeuw. Gehoord: 16/9 Concertgebouw, Amsterdam.

Een wrang gevoel overheerste tijdens de opening van de Tijdgenoten-serie van ASKO/Schönberg in het Concertgebouw. De roemruchte en succesvolle concertreeks zal wellicht als eerste sneuvelen na de onlangs opgelegde subsidiekorting, werd voor aanvang gemeld. Het Nederlands Kamerkoor, waarmee zoals tientallen keren eerder het podium gedeeld werd, wordt om identieke reden zélf met opheffing bedreigd.

Toch werd er intens en toegewijd gemusiceerd tijdens een concert dat kon dienen als bewijs voor het bestaansrecht van zowel de concertreeks als de uitvoerders.

Vooral het instrumentale werk Cortege (2007) van de Britse componist Harrison Birtwistle klonk als een muzikaal protest. Zoals veel van Birtwistle’s composities is het gebaseerd op het estafetteprincipe, met een solomelodie die in het ensemble wordt doorgegeven. Tegen een desolaat decor met grimmige roffels op de bastrom komen de musici één voor één vooraan het podium de hoofdlijn overnemen. Ze speelden hun boze salvo’s alsof hun leven ervan afhing, quasi-improviserend, expressief, verbeten.

The Last Freedom (2003) van de in Duitsland wonende Rus Aleksandr Raskatov speelde het Schönberg Ensemble al eerder. De samenzweerderige, weinig optimistische toon van dit eigentijdse requiem sloot goed aan bij Birtwistle. Dirigent Reinbert de Leeuw slaagde erin de soms wat losse opeenvolging van ‘Funebres’ en liturgische onderdelen tot een geheel te smeden. Het Nederlands Kamerkoor maakte indruk in de effectrijke koorpartij, maar ook individueel, bijvoorbeeld in de plotseling opduikende referenties aan Russisch-orthodoxe voorzang.

Ook Birtwistle’s Neruda Madrigales (2005) was een herneming. In vergelijking met de Nederlandse première tijdens het Holland Festival van 2006 klonk het werk hoekiger en onberekenbaarder. De muziek leek vanuit het woelige binnenste der aarde te komen, om dan weer met verslagenheid te verdrinken in een zee van stemmen. Als deze muziek in Nederland niet meer op dit niveau kan worden uitgevoerd, gaat er onmiskenbaar iets waardevols verloren.