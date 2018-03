Wouter is op Tara en niet op Tina

Minister Bos (PvdA) moet wel stikjaloers zijn op zijn Amerikaanse collega Hank Paulson. Als een ouderwetse plansocialist intervenieert de Amerikaanse minister van Financiën in de financiële sector. Hij gaf een overheidsgarantie voor zakenbank Bear Stearns. Hij nationaliseerde hypotheekbanken Fannie en Freddie. Gisteren redde hij verzekeraar AIG van de ondergang.

Het ontspoorde Amerikaanse kapitalisme kan niet zonder hard ingrijpen van de overheid. Het is de ondergang of de reddingsboei van de Treasury.

De ongebreidelde groei van het financiële kapitaal is naast de enorme verruiming van de wereldhandel de belangrijkste karakteristiek van de globalisering. Als een hedendaagse variant op het communistische spook dat in 1848 door Europa waarde, waart nu het spook van de kapitalistische kredietcrisis door de wereld. „De kredietcrisis mag dan een gevolg zijn van de globalisering, zij wijst het neo-liberale ordeningsmodel eerder op haar tekortkomingen dan op haar veronderstelde superioriteit”, schreef Bos gisteren in deze krant.

In een apart hoofdstuk van de Miljoenennota gaat Bos dieper in op de gevolgen van de globalisering op de marges van het nationale beleid. Hij ontpopt zich als een warm voorstander van vrije internationale handel en economische specialisatie van landen zodat ze optimaal kunnen profiteren van de globalisering. Nederland is met de haven van Rotterdam en Schiphol niet voor niets grootimporteur van containers uit China en soja uit Zuid-Amerika.

Maar Bos heeft ook oog voor de ontwrichtingen die ongebreidelde groei van het Finanzkapital met zich mee brengt. De ravage die de kredietcrisis in een jaar tijd wereldwijd heeft veroorzaakt, illustreert dit in ruime mate. Over private investeerders en flitskapitaal is de minister kritischer dan een jaar geleden. Er is meer tussen hemel en aarde dan aandeelhouderswaarde.

„De uitdaging om private welvaart en publieke belangen duurzaam met elkaar te verbinden vraagt om goed functionerende markten en sterke instituties – nationaal en internationaal”, schrijft Bos in de Miljoenennota.

Globalisering is een gegeven, als antwoord zijn er verschillende benaderingen mogelijk. Bos zet er twee tegen elkaar af: There is no alternative (Tina) en There are real alternatives (Tara).

Ja, er zijn reële alternatieven, stelt Bos gelukkig vast. Hij gaat voor de borging van publieke belangen en ruimte voor de markt om duurzame welvaart te creëren. Het klinkt een beetje vaag, maar Bos maakt wel duidelijk voor wie zijn hart klopt.

Roel Janssen