Wielrenner Casper vrijgepleit van doping

PARIJS. De Franse wielrenner Jimmy Casper is vrijgepleit van doping. Hij vocht met succes zijn positieve test na de zesde etappe van de afgelopen Ronde van Frankrijk aan. De renner van Agritubel kon hardmaken dat hij een medisch attest had voor het middel dat in zijn urine werd aangetroffen. De tuchtcommissie van de Franse wielerbond sprak de renner vrij van opzettelijk dopegebruik. Casper, die voorlopig was geschorst, mag per direct weer fietsen voor Agritubel.