Wie is die persoon? (3) klik@nrc.nl Hella Bauman uit Haarlem: „Tijdens onze vakantie in Gent wilden we een keer met z’n vieren op de foto, dus zette ik het fototoestel met zelfontspanner op een parkeermeter aan de overkant van ons terras. Tot twee keer toe liep er net iemand voorbij, en stond ik er weer niet op.”

Bauman, Hella