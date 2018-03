Weg van al die drukte

Zelfs het ministerie van VROM heeft er eentje: een ‘stiltecentrum’, inclusief wierook en kussentjes op de grond. Voor wie daar nog geen genoeg van kan krijgen, is er een meditatietrainer beschikbaar tijdens de lunchpauze. Ook bij andere overheidsorganisaties als de Universiteit Tilburg en de Amsterdamse politie zijn tegenwoordig spirituele ruimtes te vinden.

Binnen bedrijven is spiritualiteit op de werkvloer inmiddels meer regel dan uitzondering. Twee voorbeelden: Nuon opende in maart een ‘inspiratievilla’, waar medewerkers yoga-oefeningen doen en computerbedrijf IBM organiseert al jaren een cursus zenmeditatie voor zijn werknemers.

Dat werkgevers dit doen is eigenlijk niet meer dan logisch. Werknemers met stress zijn vaker ziek, werken minder hard. Ze kosten, kortom, geld. Het in balans houden van lichaam en geest is daarmee een belangrijk wapen tegen ziekteverzuim geworden. Voor werknemers is het een welkome vorm van ontspanning in een tijd waarin vrije tijd schaarser wordt (44 uur per week in 2005 tegen 47 uur 10 jaar daarvoor).

Spiritualiteit, meditatie, maar ook lichaamstherapie als yoga of haptonomie, helpen volgens meditatiedeskundigen bij een effectievere werkhouding, een beter overzicht van het werk dat moet worden gedaan en gestructureerdere arbeid. Eén worden met het lichaam zorgt voor het beter aanvoelen van signalen die het lichaam afgeeft, stellen zij, waardoor stress en een burn-out makkelijker voorkomen kunnen worden.

Voelen wordt ons afgeleerd Gertrud van Beekveld is haptotherapeut in Amsterdam. Haptotherapie maakt gebruik van gesprekken, ontspanningsoefeningen en aanraking. Waarom bezoeken mensen u? „Mensen hebben klachten: van te weinig zelfvertrouwen tot rouwverwerking. Velen voelen onvrede. Ze worstelen. De meest voorkomende zinnen tijdens een eerste gesprek zijn ‘ik zit niet lekker in mijn vel’ en ‘ik ben niet in balans’. Vaak zitten mensen te veel in hun hoofd en zijn ze vergeten te voelen. Ik zeg dan: je kunt wel van alles willen en moeten, maar wat vóél je erbij?” Als je niet lekker in je vel zit, kun je toch met een psycholoog praten? „Dat kan, en soms hebben mensen dat ook al gedaan. Ze hebben zelfinzicht, weten aardig wat ze doen en soms ook waarom. Alleen, het lukt ze niet om de vertaalslag te maken, het werkelijk anders te doen. Haptotherapie gaat ervan uit dat je lijf voortdurend signalen afgeeft die weergeven hoe jij iets ervaart en wat je wel of geen goed doet. Door die signalen te voelen en te erkennen, kun je gaan handelen naar wat bij jou past.” Klinkt als een open deur. „Ik vertel mensen niks nieuws. Iedereen bezit het vermogen te voelen, maar het wordt afgeleerd. In onze prestatiemaatschappij worden we tot denkers gemaakt. Ik hou mensen een spiegel voor. Bij sommigen blijft het bij het leren inzien hoe ze met belasting omgaan. Dat ze spieren aanspannen bij een bepaalde aanraking of sneller gaan ademhalen, waardoor ze hun lichaam uitputten. Als je ook zo op je werk zit, is het niet verwonderlijk dat je ’s avonds tot niks meer komt. Bij anderen is het nodig de diepere laag te ontdekken. Waarom is iemand gaan doen zoals hij doet? Dan kom je vaak bij de kindertijd. Sommige mensen waren als kind heel spontaan en hebben geleerd zich in te houden. Die gedragen zich op een manier die eigenlijk niet bij ze past.” Welke veranderingen ziet u mensen in de loop van de tijd aanbrengen in hun leven? „Banen worden opgezegd, relaties gaan stuk. Vaak brengt de therapie het beslissingsmoment alleen dichterbij. De veranderingen uiten zich ook in kleine dingen. Het vaakst hoor ik dat cliënten zich bewuster zijn geworden van wie ze zijn en waar hun grenzen liggen. En dan toch eens om vijf uur zeggen: ‘ik ga naar huis, want ik voel dat het genoeg is voor vandaag’.”

Mediteren kan tijdens het winkelen Amito van Yperen geeft samen met zijn vriendin Rishma Adjodhia meditatietrainingen. Ze volgde overal in de wereld mediteersessies. Met welke behoefte komen mensen bij u? „In het voorstelrondje zeggen negen van de tien deelnemers dat ze op zoek zijn naar rust. Ze verlangen naar stabiliteit in hun drukke bestaan en willen niet langer worden meegesleept in de drukte om hen heen. Wij leren ze hun eigen stilte te vinden.” Je eigen stilte vinden? „Om ons heen gebeurt van alles en we hebben het gevoel overal op te moeten reageren. Daardoor doen we niet altijd wat bij ons past. Ook al draait de wereld door, er is altijd een middelpunt in de tornado. Dat middelpunt ben je zelf. Concentreer je op je waarnemingen in plaats van daarop te reageren. Dan kom je bij jouw stiltepunt en maakt het niet uit wat er om je heen gebeurt, want jij kiest waar je jouw energie aan wilt geven. Je kunt ook zeggen: geluk zit niet aan de buitenkant, maar in jezelf.” Dat klinkt nogal zweverig. Meditatie heeft sowieso een zweverig imago. Hoe komt dat? „De oorsprong van mediteren ligt in de oosterse wereld. Het boeddhisme en hindoeïsme maken er gebruik van en misschien associeerden we het daarom in het Westen lang met grote baarden en geitenwollen sokken. Maar dat imago verandert. Meditatie benader ik heel praktisch en nuchter, omdat ik ook wel snap dat mensen niet de hele dag de tijd hebben om op een kussen te gaan zitten zweven. Ik zie mediteren niet als de sleutel tot een beter leven, maar het kan een aanvulling zijn op het dagelijkse, drukke leven van vandaag. Je kunt het zien als bidden, alleen hangt er geen religie achter.” Hoe mediteer je dan modern? „Om de techniek te leren heb je discipline nodig. Het is belangrijk om structuur aan te brengen en één keer per dag op eenzelfde tijdstip, locatie en met dezelfde muziek te mediteren. Dat je dat regelt, geeft al rust: je weet dat je eens per dag een rustmoment hebt. Ik doe dat zelf gewoon op een stoel, omdat ik dat lekkerder vind zitten. Beheers je de techniek, kun je hem ook op andere plekken toepassen. Als je aan het winkelen bent bijvoorbeeld, een moment waarop veel mensen te veel prikkels ervaren.”