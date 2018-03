Wat als je als claustrofoob de gevangenis in moet?

Bert Kerssies uit De Lier heeft last van claustrofobie. ‘In een kleine ruimte raak ik in paniek en wil ik eruit, al moet ik dwars door een deur heen’, mailt Bert. Nu is dat in de gevangenis nogal moeilijk. Wat gebeurt er eigenlijk met claustrofobische gedetineerden?

„Dat verschilt per inrichting”, legt een voorlichter van het ministerie van Justitie uit. „Voordat een gevangene de cel in gaat, kan hij in een intakegesprek aangeven dat hij last heeft van claustrofobie. De arts van de inrichting onderzoekt de gedetineerde ook en overlegt met zijn of haar huisarts.”

Een speciale cel voor claustrofoben hebben de meeste inrichtingen niet. Doorgaans wordt het luikje in de celdeur, dat alleen van buitenaf open en dicht kan, opengelaten.

Wat is het ergste dat kan gebeuren als een claustrofoob de cel in moet? „Een angstaanval”, zegt een woordvoerder van de Angstpolikliniek Nijmegen. „Claustrofobie is een overdreven angst. Zo iemand gaat dan trillen en zweten, krijgt hartkloppingen en ademhalingsproblemen.” Maar, zegt de Angstpolikliniek erbij, van angst alleen sterf je niet.

„Claustrofobie is ook geen grond om iemand detentie-ongeschikt te verklaren”, aldus de voorlichter van Justitie. Een ernstige psychische stoornis, of bijvoorbeeld een dwarslaesie kan reden zijn voor overplaatsing naar een penitentiair ziekenhuis of een inrichting.

Het nieuwe arrestantencomplex in Houten, voor korte opsluiting, heeft wel twee speciale politiecellen voor claustrofobische gevangenen. „Het is een gewone cel, alleen is een luik geplaatst op ooghoogte dat openkan”, zegt Sibyl Kosutic, politiewoordvoerder in de regio Utrecht. De cel is zo gemaakt dat je de hele gang in kunt kijken en niet alleen een muur ziet. „Dat geeft de gevangene een gevoel van diepte. Het schijnt ook prettig te zijn als ze geregeld mensen langs zien lopen.”

In andere nieuwe cellencomplexen is gekozen voor tralies in plaats van een deur, of een wand van gepantserd glas zoals in de rechtbank in Haarlem. Maar het blijft een dubbele straf, detentie en claustrofobie.

Hanina Ajarai