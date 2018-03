VVD: de overheid eet zich vol als een Holle Bolle Gijs

Mark Rutte: „Er springen bij deze begroting een paar dingen in het oog. De overheidsuitgaven stijgen met 26 miljard binnen twee jaar, dat is bijna 4.000 euro per werkende Nederlander. De koopkracht van burgers blijft ondanks drie jaar economische groei met pijn en moeite behouden. Het is bizar om te zien hoe de overheid zich als een Holle Bolle Gijs zit vol te eten terwijl de Nederlandse burger daar hongerig naar staat te kijken.”

„Er is een piepkleine lastenverlichting, maar die wordt niet gedekt, en het positieve begrotingsaldo komt uit de aardgasbaten. Dit is een totaal links kabinet. Over kernenergie wordt niet gepraat, de Bosbelasting [de gedeeltelijke fiscalisering van de AOW, red.] en het generaal pardon zijn er doorgekomen terwijl er nauwelijks iets aan de hervorming van het ontslagrecht is gedaan. Waar blijft het CDA?”

„Wij zullen pleiten voor een kleine maar krachtige staat. De hervormingen van de sociale zekerheid moeten worden doorgezet, we willen de duur van de WW-uitkering bekorten, de uitkering moeten alleen met de inflatie mee stijgen, niet met de lonen. Onder de 27 krijg je geen bijstand meer. We moeten zo de onderklasse weer activeren.”