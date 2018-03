'VS moeten grens trekken'

Angst overheerst. Nadat vannacht ’s werelds grootste verzekeraar AIG in de armen van de Amerikaanse centrale bank werd gedreven, is de chaos op de financiële markten compleet. Aandelenbeurzen kelderden gisteren in Europa en Azië, Amerika hield het hoofd net boven water. „Dit is het besmettingsrisico”, zegt hoofdeconoom Lex Hoogduin van Robeco. „Het heeft een zichzelf versterkend effect, als het mis gaat rent iedereen op hetzelfde moment naar de uitgang.”

Wat betekent de redding van AIG nu en Fannie en Freddie vorige week?

„Op korte termijn werken dergelijke reddingsacties positief. Je ziet de renteopslag omlaag gaan, want de bedrijven raken uit de problemen. Op lange termijn is bij Fannie en Freddie de vraag hoe de Amerikaanse huizenmarkt eruit komt te zien. De weeffout die erin zat, een bedrijf dat publiek beschermd wordt maar waarvan de winsten in private zakken verdwijnen, is met de nationalisatie hersteld. Het is aan een nieuwe president om over de financiering van de Amerikaanse huizenmarkt na te denken. Voor volgende gevallen moet steeds opnieuw gekeken worden of de schade van het redden opweegt tegen de schade van het failliet laten gaan. Lehman Brothers hebben ze laten gaan, AIG mocht niet vallen.”

Waarom niet?

„Een verzekeraar als AIG hoeft niet gered te worden omdat ze veel verzekeringen doen, maar omdat ze een onmisbare schakel zijn in de markt van de credit default swaps, de verzekeringen op faillissementen van derden.”

Doen de autoriteiten in de VS wat ze moeten doen?

„De overheid moet een grens trekken. Dat is extreem lastig, want de financiële sector is een grote knoop die je niet kunt ontwarren, er is geen grote tekening waar het stelsel op staat. Als je te veel bedrijven een reddingsboei toewerpt, kost dat bakken vol belastinggeld. Nog los van het feit dat daar de politieke steun ook een keer voor zal ophouden, moet de overheid afwegen of ze het begrotingstekort fors op wil laten lopen om financiële instellingen te redden. Daarmee schuif je de last door naar de toekomst. De problemen van verzekeraars raken ook weer andere onderdelen in de financiële wereld.”

Wat is het langetermijneffect van deze crisis?

„Het is onvermijdelijk dat er een correctie komt in de financiële sector, omdat de manier waarop het functioneert niet houdbaar is gebleken. De consolidatie en herstructurering zullen doorgaan. Ik denk dat er een flinke teruggang zal komen van producten die rechtstreeks aan de markt verkocht worden in plaats van via intermediatie. De verhouding tussen de kapitaalsstromen die de wereld over gaan en de stroom aan concrete goederen en diensten is volledig scheef getrokken de laatste decennia. Dat kan per definitie niet zo doorgaan. Als de crisis wat geluwd is, gaan we terug naar meer traditionele vormen van bankieren. Meer spaargeld beheren en leningen verschaffen en minder bankieren met constructies. Ook het risicomanagement bij banken zal veranderen, bijna iedereen heeft zich door de hoge rendementen in slaap laten wiegen. Ook de manier waarop de laatste jaren het toezicht georganiseerd is moet bekeken worden. Dat betekent niet per definitie meer regels.”

Wat is de belangrijkste les?

„Innovaties zijn mooi, maar je moet er niet in doorschieten. Bankieren zal na dit jaar nooit meer hetzelfde zijn.”

