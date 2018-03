Vreemd stipje bij verre zon

Let vooral op het puntje linksboven de zon. Foto Reuters Een vreemd object rond een verre zon Op deze opname van Gemini North Telescoop op Hawaii is een ster te zien als onze zon, iets jonger en 500 lichtjaar van ons vandaan. Het bijzondere is het ‘object’ linksboven: acht keer zo groot als ‘onze’ grootste planeet Jupiter. Het zou een planeet kunnen zijn omdat het te koel is voor een mislukte ster. Dit is dan de eerste keer dat een planeet bij een andere ster rechtstreeks is vastgelegd. Maar deze ‘planeet’ ligt wel erg ver van de ster: elf keer zo ver als ‘onze’ verste planeet (Neptunus) van de zon. Eerst moet nu nog bewezen worden dat de zwaartekracht van de ster het object ècht in zijn greep heeft. Foto Reuters A Gemini adaptive optics image of the star 1RSX J160929.1-210524 and its likely ~8 Jupiter-mass companion (within red circle) in this handout released September 15, 2008. Scientists have snapped the first images of a planet outside our solar system that is orbiting a star very much like the sun. In findings announced on September 15, 2008, University of Toronto scientists said they used the Gemini North telescope on Mauna Kea in Hawaii to take direct pictures of the planet, which is about the size of Jupiter but with eight times the mass. This planet and the star it seems to orbit are located in our Milky Way galaxy about 500 light years from Earth, the scientists said. REUTERS/Gemini Observatory/Handout. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS.

REUTERS