Volleybalsters te sterk voor Italië

OMSK, 17 sept. De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun tweede wedstrijd gewonnen tijdens het kwalificatietoernooi voor de World Grand Prix. De ploeg van bondscoach Avital Selinger versloeg vandaag in het Russische Omsk Italië met 3-1. Nederland was gisteren al te sterk voor Servië (3-0). Aan het toernooi in Omsk doen zes landen mee, de eerste drie plaatsen zich voor de World Grand Prix in 2009.