Vliegtuig verliest na start onderdeel

Spaarnewoude, 17 sept. Een vliegtuig van British Airways is maandagmiddag kort na de start vanaf Schiphol een onderdeel kwijtgeraakt. Volgens een woordvoerder van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is het onderdeel, een zogeheten fairing, terechtgekomen in de buurt van Spaarnwoude. Een fairing is een stroomlijnstuk aan een vliegtuig. Het verlies ervan, zo benadrukte de woordvoerder, heeft geen gevolgen voor de veiligheid van het vliegtuig. Het onderdeel meet ongeveer 50 bij 150 centimeter. Het is onduidelijk hoe het van het vliegtuig kon vallen.