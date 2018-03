Vleugelkleppen ramptoestel defect

Madrid, 17 sept. Het vliegtuig van de Spaanse maatschappij Spanair dat op 20 augustus bij de start in Madrid neerstortte, had defecte vleugelkleppen. Bovendien was het alarm kapot dat de bemanning voor dit euvel had moeten waarschuwen. Dat zijn de eerste bevindingen van het onderzoek naar het ongeluk dat aan 154 van de 172 inzittenden het leven kostte. De onderzoekers zeiden gisteren nog geen uitsluitsel te kunnen geven over de vraag of de mankementen het ongeluk ook hebben veroorzaakt.