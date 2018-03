Violiste met opvallend sterke persoonlijkheid

cd klassiek

Arabella Steinbacher: Fauré, Poulenc, Ravel

De Duitse violiste Arabella Steinbacher (München, 1981) wijdt zich op haar eerste kamermuziekopname aan drie hoogtepunten uit de Franse vioolsonateliteratuur; de eerste vioolsonate van Fauré (1875), de sonate van Ravel (1927) en die van Poulenc (1943). Steinbacher begon als driejarige met vioolspelen volgens de Suzuki-methode. Haar plezier behield ze; de passie, virtuositeit en subtiliteit van deze opname zijn vanaf de explosieve openingsmaten van Poulencs sonate aanstekelijk. Steinbacher heeft een volle, warme en waar nodig rauwe toon. Ook waar ze licht speelt, houdt haar toon kern. De eigenzinnige manier waarop ze met die aanpak het extraatje Tzigane van Ravel naar zich toe trekt, is van het hoogste niveau. Lef en zelfverzekerdheid typeren Steinbacher in elk van de gespeelde werken. Het samenspel met pianist Robert Kulek is van weerszijden sensitief en oplettend. Opvallend hoeveel sterke persoonlijkheden – Janine Jansen, Liza Ferschtman, Hilary Hahn, Julia Fischer, Baiba Skride – de jongste generatie violistes biedt. Steinbacher is de op één na jongste in het rijtje, zeker niet de minste.

Mischa Spel