Mensen die een auto willen huren op Schiphol, moeten per 1 oktober een vingerafdruk afgeven. In navolging van Groot-Brittannië beginnen autoverhuurbedrijven een proef van drie maanden. Bij vernieling of diefstal blijkt het vaak lastig schade te verhalen op huurders, ondanks dat ze bij het huren een legitimatiebewijs overleggen. (ANP)