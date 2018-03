Verzwegen nierstenen

Met de arrestatie van twee melkleveranciers, een zoektocht naar duizenden tonnen vergiftigde melkpoeder en een stortvloed aan excuses, trachten de Chinese autoriteiten een nieuw groot schandaal over de kwaliteit van levensmiddelen onder controle te krijgen.

Een schandaal dat interessant is vanwege de grote rol van het internet en de Olympische Spelen. Feit is dat de Chinese autoriteiten pas eind vorige week de bevolking hebben gewaarschuwd dat babymelkpoeder van het merk Sanlu vergiftigd kan zijn met melamine, een voor mensen en dieren schadelijke stof die wordt gebruikt in industriële productieprocessen.

Zwijgen was onmogelijk geworden omdat anonieme webloggers bekend hadden gemaakt dat een groot aantal baby’s ziek was geworden na het drinken van deze goedkope melk(poeder). Het ministerie van Gezondheidszorg was al in juni op de hoogte en het bedrijf Sanlu, het grootste Chinese staatsbedrijf voor melkproducten, wist al in maart dat de melk was aangelengd met melamine.

Toen de verantwoordelijke minister en de directie van het staatsbedrijf maandag hun excuses aanboden, waren al twee baby’s gestorven en lagen er 1.200 in het ziekenhuis. Dat aantal zal volgens de Chinese autoriteiten zeker oplopen, want nog lang niet alle vergiftigde melkpoeder is teruggevonden. Sanlu-melkpoeder is goedkoop en wordt gebruikt door arme ouders op het platteland, welgestelde stedelingen kopen liever internationale topmerken.

De Olympische Spelen weerhielden de autoriteiten ervan om al veel eerder actie te ondernemen. Gevreesd werd dat een babymelkschandaal de Olympische Spelen zou overschaduwen. Berichtgeving in de Chinese media over zieke baby’s en ouders die verontrust waren over de kwaliteit van het melkpoeder werd door middel van een „aanwijzing” van de censuur de kop in gedrukt.

Bij het bedrijf speelde ook gezichtsverlies een grote rol, mede omdat honderden tonnen vergiftigde melk terechtgekomen waren bij de slachtoffers van de aardbeving in Sichuan. De gift van Sanlu was gepaard gegaan met de nodige publiciteit. Pas na de Olympische Spelen liet de censor de teugels vieren en begonnen de Chinese media te berichten over het probleem met de poeder.

Maar het waren vooral internetbloggers die de zaak aan het rollen brachten. Wie deze bloggers zijn is niet bekend, maar uit hun schrijfsels valt af te leiden dat het om verontruste en vooral woedende ouders gaat. Opvallend is dat pogingen van Sanlu om de grote sites ertoe aan te zetten de blogs en de negatieve publiciteit te verwijderen, tot nu toe zijn mislukt.

In de provincies Henan, Shangdong en Gansu hebben ouders advocaten ingeschakeld om bij zowel Sanlu als het ministerie van Gezondheidszorg financiële compensatie te krijgen. In verband met mogelijke schadeclaims ontkent Sanlu directe verantwoordelijkheid en geeft de schuld aan de leveranciers. Twee eigenaren van collectieve melkfabrieken zijn inmiddels aangehouden.

Overigens hebben niet alleen de Chinese bestuurders van Sanlu maandenlang gezwegen. Sanlu is voor 43 procent eigendom van het Nieuw-Zeelandse Fonterra. Ook de Nieuw-Zeelandse directieleden waren op de hoogte, maar blijken geen aandrang te hebben gevoeld om als klokkenluider te fungeren.

Fonterra behoort tot de grootste melkproductenbedrijven ter wereld en werd deze week meteen in bescherming genomen door de Nieuw-Zeelandse premier Helen Clark. Zij zei dat de directie van Fonterra en de Nieuw-Zeelandse regering wekenlang hebben gepleit bij de Chinese overheid om de melkpoeder terug te halen uit de schappen en de bevolking te waarschuwen. Fonterra wilde niet zelf alarm slaan om zijn belangen in China niet te schaden.

Voor het Chinese ministerie van Gezondheidszorg is het melkpoederschandaal een blamage. Eerdere problemen met dodelijke melkpoeder, levensgevaarlijke tandpasta en ziekmakend speelgoed hebben geleid tot een reeks van bestuurlijke reorganisaties, aanscherping van de wetgeving en talrijke beloftes aan de bevolking en de internationale markten. Sinds dit jaar valt de nationale levensmiddeleninspectie onder het ministerie van Gezondheidzorg en is het aantal inspecteurs drastisch uitgebreid. Het ministerie is nu het mikpunt van felle kritiek op internet.

In Peking zijn ministers en ambtenaren ervan doordrongen dat de nieuwste melkpoederzaak nauwgezet wordt gevolgd in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Hoewel Sanlu uitsluitend op de Chinese markt werkt, zijn de zorgen in de VS en de EU over de kwaliteit van de controles op de productie van levensmiddelen, groentes en andere producten bestemd voor de export na eerdere problemen nog niet gesust.

