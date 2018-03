Verhagen: kritiek op ministerie deugt niet

Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) en staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken, PvdA) wijzen een kritisch onderzoeksrapport van hun eigen ministerie over het Nederlandse EU-voorzitterschap van de hand. De conclusies ervan zijn „deugdelijk noch bruikbaar”, aldus de twee bewindslieden in een reactie aan de Tweede Kamer.

Het gaat om een zogeheten „evaluatie”, verricht door de tot het ministerie van Buitenlandse Zaken behorende Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB). Dit 276 pagina’s tellende onderzoek naar de effectiviteit van het Nederlands voorzitterschap van de EU in de tweede helft van 2004, was al eind vorig jaar klaar. De publicatie heeft maanden op zich laten wachten omdat de BZ-top het er niet mee eens was.

Het rapport levert kritiek op de „beleidscoördinatie” tussen verschillende ministeries, in het bijzonder Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken enerzijds en Justitie anderzijds. Bij het voorbereiden van een gemeenschappelijk Europees justitiebeleid was sprake van „verschil in uitgangspunten” en „gebrek aan onderling vertrouwen”. Volgens de bewindslieden is het rapport „te weinig representatief” en de analyse „te zwak” om uit de conclusies „zinvolle lering” te trekken.

Lees het rapport op: nrc.nl/europa