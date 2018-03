Veiling Hirst brengt 140 miljoen euro op

De opbrengst van de veiling van 223 nieuwe werken van de Britse kunstenaar Damien Hirst van maandag en dinsdag bedraagt 111 miljoen pond (140 miljoen euro). Het is een record voor een veiling van werken van één kunstenaar. Hirsts experiment om zijn werk zonder tussenkomst van een handelaar of galerie te verkopen, is daarmee volledig geslaagd. Hirst houdt naar schatting ruim 95 miljoen pond over aan de veiling bij Sotheby’s.

Naar verwachting zullen in de toekomst meer kunstenaars voor deze weg kiezen. Traditioneel brengen zij werk aan de man via handelaren en galeriehouders, die meestal over betere netwerken beschikken dan de kunstenaars. Handelaren vangen vaak 50 procent van de opbrengst.

Anders dan gisteren gemeld was de duurste Hirst die maandag onder de hamer kwam het Gouden Kalf. Dit ging voor 10,3 miljoen pond van de hand (9,2 miljoen plus provisie voor Sotheby’s). The Kingdom, een tijgerhaai op formaldehyde, werd geveild voor ruim 9,5 miljoen pond. Gisteren was een van de topstukken The Dream, die de koper 2,3 miljoen kostte (2.050.000 plus provisie). De meeste stukken overschreden de verwachte prijs vaak ruimschoots. De hoogste prijzen werden betaald voor Hirsts werken met dieren in tanks met sterk water; min of meer zijn handelsmerk.