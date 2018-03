Vegetariërs op het Binnenhof

Deftige bruiloften en een enkele kerkgang daargelaten dragen Nederlandse dames geen hoeden meer. Prinsjesdag is een ander reservaat van traditie en aloude rituelen. Vast onderdeel van de televisieverslaggeving vormt dan ook een impressie van de hoedjes.

Je kunt je bijzonder kleden omdat je dat mooi of elegant vindt, of omdat je meent dat het zo hoort. Sommige vrouwelijke politici willen echter geen modestatement afleggen, maar ook met hun outfit een inhoudelijke boodschap overdragen. Zo had minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) vier vrije zaterdagen opgeofferd om zich te laten kleden door een atelier in een Arnhemse ‘prachtwijk’.

Kampioen van de maatschappelijk relevante hoofdtooi is sinds enkele jaren Tweede Kamerlid Krista van Velzen (SP). Met elegantie hebben de knutselwerkjes op haar blonde coupe minder te maken. Zo herinner ik me een carnavalesk vogelnest uit protest tegen de bio-industrie.

Dit jaar moesten we goed kijken wat er precies aan de hand was. Krista droeg een constructie van afhangende slierten bont, naar zij zelf verklaarde samengesteld uit ‘spijtbont’, afgestaan door bekeerde dragers. Maar voor dierenactivisten, van wie zij vaak de spreekbuis vormt, is bont toch een doodzonde? Nadere inspectie onthulde bovenop het geval een kop van een nerts. We werden geacht daar zo van te gruwen dat we voorgoed overtuigd waren van de perfiditeit van het dragen van bont.

De gedachtegang moet dus luiden dat het onfatsoenlijk is om bont te dragen tenzij je dat onfatsoen op plastische wijze etaleert.

Het doet denken aan een recent programma van de omroep Llink. In Eet smakelijk! mogen Bekende Nederlanders met topkok Leon Mazairac een verantwoorde en lekkere maaltijd bereiden. Alle ingrediënten dienen zo vers mogelijk te zijn, dus moet ook het dier dat het vlees levert nog geslacht worden. „Deze realitycheck kan bij sommige mensen hard aankomen”, waarschuwt Llink in een toelichting.

Vorige week viel het mee. De Haagse wethouder Frits Huffnagel (VVD) schrok niet erg van het in zijn aanwezigheid doden en uitbenen van een dikbilkoe: „Daarvoor is het beest toch ter wereld gekomen?”

Je kunt Eet smakelijk! zien als een educatief programma voor jongeren die niet meer weten waar hun voedsel vandaan komt, maar ik vermoed dat de titel eerder sarcastisch is bedoeld.

Krista van Velzen maakt deel uit van de ledenraad van Llink. Op de website van de omroep omschrijft ze haar motivatie als volgt: „Ik zou ’t erg goed vinden als er een omroep komt die serieus tijd en aandacht geeft aan alle leed dat wij als mensen aandoen aan andere dieren en de natuur om ons heen.”

De crux zit in het woord ‘andere’. Voor de dierenactivisten is het evident dat de mens ook een dier is en dus niet het recht heeft zich hoger te wanen in de voedselketen. De emancipatie van het dier is in volle gang, maar nog niet algemeen geaccepteerd.

De bekendste vegetariër op het Binnenhof is minister van Financiën Wouter Bos (PvdA). In Nova werd hij geconfronteerd met het feit dat het koffertje van de Miljoenennota sinds 1964 is bekleed met geitenleer.

Ook Bos liet zich niet uit het veld slaan door deze wrede onthulling. Het was gisteren zijn dag, met een sluitende begroting die de mensen in het land veel goeds beloofde.

Niet alleen in de meeste commentaren werd de wedergeboorte van Bos als populair politicus geconstateerd. Je kon het hervonden zelfvertrouwen en elan ook afzien aan zijn optreden, met name als gast bij Pauw & Witteman (VARA/NPS). Over de kritiek van zijn voorganger Gerrit Zalm (VVD) haalde hij de schouders op. Ook de gebruikelijke verwijten uit de knipselmap leken hem niet te kunnen deren. Was het niet onverstandig geweest om op een bijeenkomst met partijgenoten op de hei te voorspellen dat de PvdA bij de volgende verkiezingen 55 zetels zou halen? „Kom op, dat was cabaret!”, pareerde Bos soeverein. Zijn staatssecretaris Jan Kees de Jager (CDA) zei een kansrijke weddenschap te voelen opkomen.