Veertien miljoen extra voor kunst in Nederland

Er komt de komende vier jaar veertien miljoen extra voor de kunst in Nederland. Dat heeft minister Plasterk (Cultuur) gisteren bekendgemaakt.

Plasterk stelt 7,2 miljoen extra beschikbaar voor kunstinstellingen in de basisinfrastructuur, in de periode 2009-2012. Daarvan gaat vier miljoen euro extra naar instellingen in de Randstad. Voor instellingen in de regio is er 3,2 miljoen.

Voor de rijksmusea komt er 2,3 miljoen per jaar meer beschikbaar, met name voor onderhoud aan gebouwen. Sectorinstituten krijgen 0,7 miljoen extra.

Van de veertien miljoen wordt tien miljoen gerekend tot het budget van de basisinfrastructuur. De Raad voor Cultuur, de adviseur voor de minister, vroeg om 26 miljoen extra.

Vier miljoen staat er op een nieuwe post voor internationale excellentie. De eerste die daar geld van krijgt is het Koninklijk Concertgebouworkest. Het orkest is daarmee de grote winnaar van deze subsidieronde. Het krijgt 1,5 miljoen euro per jaar meer. Volgens Plasterk hoort het orkest tot de instellingen die, „bekeken vanaf de maan”, er in Nederland bovenuit steken. Welke instellingen de rest van het geld krijgen, maakt Plasterk nog bekend.

De minister volgt bij het toekenning van subsidie nauwgezet de adviezen van de Raad voor Cultuur. Bij de verdeling van het extra geld kiest hij voor de regio. Instellingen buiten de Randstad krijgen alsnog volledig het bedrag dat de Raad adviseerde. Instellingen binnen de Randstad die volgens de Raad een verhoging van subsidie moeten krijgen, ontvangen maar dertig procent van de geadviseerde verhoging.

Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen vanaf volgend jaar gratis naar alle Nederlandse musea. Daar is 5,4 miljoen euro voor beschikbaar. Opvallend is dat de Kunstkoopregeling behouden blijft. Tegen de aangekondigde afschaffing rees veel protest. Minister Plasterk trekt daarvoor jaarlijks 0,8 miljoen euro uit.

Kunstenaarsvereniging Kunsten ’92 is in een eerste reactie „verheugd”, maar vindt ook dat het cultuurbeleid om hogere investeringen vraagt.

In totaal gaat er 530 miljoen euro naar 230 instellingen en zeven fondsen. Dat bedrag is bijna de helft van de totale cultuurbegroting van OCW. De vijftig miljoen die het kabinet extra investeert gaat grotendeels niet naar kunstinstellingen. Zo is er vanaf 2010 22 miljoen extra voor amateurkunst en cultuureducatie en 6 miljoen voor architectuur.