UPC verhoogt snelheid internet

Rotterdam. Kabelmaatschappij UPC verhoogt de downloadsnelheid van het duurste abonnement tot 120 Mbit per seconde. Dat is vier keer sneller dan de maximale snelheid die het bedrijf nu biedt. UPC voert de snelheid op om de concurrentie met snelle glasvezel aan te kunnen. Dankzij een nieuwe doorvoermethode voor kabelinternet is geen graafwerk nodig, maar moeten klanten van het bedrijf wel een nieuw modem plaatsen. De hoge snelheden zijn nu alleen nog te behalen in Amsterdam. UPC verwacht tegen het einde van het jaar een groot deel van het netwerk te hebben aangepast. Het snelste pakket gaat 80 euro per maand kosten. Ook Ziggo, de kabelmaatschappij die voortkwam uit Casema, @Home en Multikabel, past zijn netwerk aan de nieuwe norm aan. Volgens een woordvoerder kunnen abonnees de komende maanden snelheden van 40 tot 50 Mbit verwachten. In de loop van 2009 is het Ziggo-netwerk in staat om snelheden van 100 Mbit aan te kunnen. KPN is ook bezig met het upgraden van zijn ADSL-verbindingen. Door glasvezelkabels te leggen tussen de wijkcentrales en de zogeheten straatkasten, wordt de snelheid van ADSL verhoogd naar ongeveer 30 Mbit. De meeste internetters hebben kabel of ADSL.

Bekijk een video over dit project: nrc.nl/international/video