Uit Japan valt meer te halen dan een lukrake greep

Het Camera Japan Festival is in drie jaar flink gegroeid, ook in de breedte. Zo worden er niet alleen recente Japanse films vertoond, maar is er ook aandacht voor Japanse muziek, architectuur, dans en eten. Bovendien heeft het festival geen concurrenten meer, sinds het doek viel voor het Dejima filmfestival.

Maar is groter ook beter? Of heeft de monopoliepositie de blik van de programmeur vertroebeld? Het lijkt erop. Zo schittert I Just Didn’t Do It door afwezigheid, volgens het toonaangevende filmblad Kinema Junpo de beste Japanse film van 2007. Ook andere gelauwerde films ontbreken, evenals Japans grootste commerciële succes van vorig jaar, de kafkaëske juridische thriller Hero. Veelfilmer Miike Takashi is helaas niet in de selectie opgenomen met twee van zijn nieuwe films: Sukiyaki Western Django en Crows: Episode 1; een gemis voor de cultfan. Nog een opvallende afwezige: Naomi Kawases The Mourning Forest, die vorig jaar de Grand Prix in Cannes won en over een maand in de bioscopen draait. Het is een veeg teken dat die film niet op Camera Japan in voorpremière gaat, maar begin oktober op het kleinere Boeddhistisch Film Festival.

Natuurlijk, er zijn een paar aardige films te zien op Camera Japan, maar die wekken vooral de indruk dat de organisatie ze toevallig en zonder al te veel moeite kon krijgen. Een van de beste films is Yamashita Nobuhiro’s A Gentle Breeze in the Village, een liefdevol portret van zes leerlingen die in een afgelegen Japans dorp op dezelfde school zitten. Ondanks hun leeftijdsverschillen passen ze op elkaar. Zo helpt hoofdrolspeelster Soya de jongste leerlinge elke dag bij de toiletgang. De balans tussen de zes wordt verstoord als de knappe Hiromi in het dorp komt wonen en bij hun in de klas komt. Net als iedereen is Soya meteen smoorverliefd op hem. Hem kussen gaat te ver, handjes vasthouden kan nog net.

Nobuhiro (bekend van festivalhit Linda Linda Linda) maakt er een tedere film van, met een ritme dat aan het platteland is ontleend. Hij stopt zijn film vol met kleine stillevens, zoals drie tomaten die ergens in het water liggen. Deze beelden hebben geen directe relatie met de plot, maar voegen wel veel toe aan de sfeer van een briesje dat zachtjes door het dorp waait.

Wat minder, maar nog wel aardig is Cafe Isobe, over een gescheiden vader die een koffiehuis begint en zijn dochter dwingt hem te helpen. Wat volgt is een komedie die vooral duidelijk maakt dat oudere Japanse mannen geobsedeerd zijn door jonge meisjes. De klanten van café Isobe komen niet voor de lekkere koffie, maar vooral voor de kortgerokte serveersters. Zelfs de eigenaar valt voor het bevallige meisje dat hij heeft aangenomen. Tot teleurstelling van zijn dochter. Zoals bij veel films op het festival bekruipt je niet het gevoel dat je veel mist als je hem aan je voorbij laat gaan.

Een scherpere programmering is onontbeerlijk. Het kan niet zo zijn dat er tussen de 407 Japanse films die vorig jaar geproduceerd werden geen echte pareltjes zitten.