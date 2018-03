Uden schrapt claim om schoolbrand

Uden, 17 sept.De gemeente Uden heeft de schadeclaim van vier ton tegen de drie jonge daders van de brandstichting in de islamitische basisschool Bedir in Uden, in 2004, geschrapt. De gemeente had de vergoeding geëist wegens de schade en de gemaakte kosten rondom de schoolbrand, die een reactie was op de moord op Theo van Gogh. Burgemeester Kersten van Uden heeft gisteren gezegd dat zij de drie jongeren weer perspectief wil bieden.De drie hebben een taakstraf afgerond, waarna zij op eigen initiatief een project begonnen waarin ze uitlegden hoe zij tot hun daad zijn gekomen en wat voor invloed de brandstichting heeft gehad op henzelf en hun familie.