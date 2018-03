Tweede etappezege Boonen in Vuelta

De Belgische wielrenner Tom Boonen heeft gisteren de zestiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het was zijn tweede ritzege in de Vuelta. Hij bleef de Italiaan Filippo Pozzato en de Duitser Heinrich Haussler voor. De Spanjaard Alberto Contador behield de leiderstrui.

De rit ging van Ponferrada naar Zamora over 186 kilometer. Het peloton deed het na een reeks zware bergritten rustig aan en bereikte ver na de verwachte aankomsttijd de finish.

De Spanjaard Jesus Rosendo en de Columbiaan Walter Pedraza reden lang vooruit. Rosendo zelfs al vanaf kilometer 24. Zeven kilometer voor de streep werd het duo ingelopen door het peloton, aangevoerd door een aantal Quick-Steprenners. Het ploeggenotenspel werd afgemaakt door Boonen die Pozzato zonder veel problemen achter zich liet.

„Ik heb vandaag bewezen dat het met de vorm wel goed zit”, zei Boonen na afloop. „We hebben een paar zware bergetappes gehad en ik ben nog gevallen kort voor de Pyreneeën. Ik maakte me daarom wat zorgen over mijn conditie.” Boonen is van plan na de rit van vandaag af te stappen met het oog op het WK in Varese. Om dezelfde reden stapte Damiano Cunego gisteren al niet meer op de fiets.

Vandaag rijdt het peloton in de zeventiende etappe van Zamora naar Valladolid. (ANP)

