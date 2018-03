tv nieuws en documentaires

De Vrije Gedachte: Bijna zo erg als de Denen Ned.2, 23.20-00.05u. Publicist Max Pam in gesprek met de Britse historicus Jonathan Israel over het Nederland van na de moord op Theo van Gogh. Volgens Israël hebben de Nederlanden en de filosoof Spinoza een cruciale rol gespeeld in de verlichtingsbeweging en het moderne denken.