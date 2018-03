tv andere aanraders

49 UpCanvas, 22.25-00.00u.

Voor wie het de afgelopen zomer heeft gemist: 49 Up wordt weer uitgezonden. Regisseur Michael Apted volgt in zijn beroemde, 42 jaar lopende documentairereeks 12 Britten. Uitgangspunt voor de film was de jezuïtische spreuk ‘Geef me een kind tot zijn zevende, en ik toon je de man’. Om te onderzoeken of bestemming en persoonlijkheid inderdaad bij de geboorte reeds vastliggen, volgde de camera kinderen uit verschillende sociale milieus, vanaf hun zevende, iedere zeven jaar.