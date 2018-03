Tussen fictie en Depressie

Niemand springt uit het raam en er staan ook weinig lange rijen voor de banken. Dat maakt de taferelen van Wall Street surrealistisch. Je kunt je er vrolijk over maken, zoals president Bush zelf die er een paar geleden uitflapte: „Wall Street is dronken geworden en nu hebben ze een kater, de vraag is hoe lang dat blijft met al die modieuze financiële instrumenten.” Je kunt ook beweren dat het een spel is voor bankiers, niet voor de wereld van de echte economie. Zo bezitten banken en hedgefondsen bijvoorbeeld onder elkaar zogeheten credit default swaps. Dat is op zichzelf een normale herverzekering van risico. Kan een bedrijf zijn schuld niet meer betalen dan krijg je als schuldeiser toch je geld terug. Maar de omvang van die markt is surrealistisch: geschat wordt dat 40 biljoen euro aan zulke credit default swaps in het bancaire universum rondcirkelen – meer dan wat de hele wereld jaarlijks bij elkaar verdient. Kortom, de wereld van de fictie.

Maar dan is er de andere kant.

Dit weekeinde ging het beroemde Merrill Lynch noodgedwongen over naar de Bank of America. Bij Merrill Lynch werken 60.000 mensen. En de investeringsbank Lehman Brothers ging failliet. Daar werken 25.000 mensen. Vorige maand nationaliseerde de Amerikaanse staat de twee grootste hypotheekverschaffers. Hun wel en wee, met daarachter bijna driekwart van alle hypotheken in Amerika, is nu een rechtstreekse zorg van de staat. Het streven blijft volgens de regering weliswaar privatisering, maar door een samenloop van omstandigheden is de werkelijkheid nu een tijdje precies het omgekeerde.

Een paar weekenden per maand is het crisis op Wall Street en ziet ook de Europese Centrale Bank zich de maandag erop gedwongen om miljarden in het bankensysteem te gooien om de zaak draaiende te houden. Prudente bankiers worden gestraft, brutale gokkers beloond. De wereld op zijn kop – met dank aan het innovatieve vermogen van vele wizkids in en rond New York.

Lange tijd stonden de twee Amerikaanse presidentskandidaten erbij en keken ernaar. Hun vocabulaire was niet ingesteld op wat er op Wall Street allemaal gebeurt. De nationalisatie van Freddie Mac en Fannie Mae noemden ze allebei „een gepaste maatregel”. Dat deze manoeuvre haaks staat op de politieke en ideologische geloofsbelijdenissen van de laatste kwart eeuw – „ach”, aldus McCain „het was verstandig zo”.

Dit weekeinde konden de presidentskandidaten ook weinig anders doen dan instemmen met de maatregelen van de minister van Financiën en de centrale bank. Dat de overheid ook een keer een investeringsbank op de fles moest laten gaan, vonden ze allebei verstandig. „Wel, we moesten een particuliere oplossing hebben voor Lehman”, aldus Obama maandag. Hij won in elk geval de prijs voor de meest eufemistische bewoordingen voor een faillissementsaanvraag: een particuliere oplossing.

Maar toch verandert er iets. De Democraat Obama kijkt niet langer weg, hij promoveert nu Wall Street tot verkiezingsonderwerp nummer 1: „De meest serieuze financiële crisis sinds de Grote Depressie”, aldus Obama.

In campagnetaal gaat dat dan zo: „Acht jaar Republikeins beleid heeft consumentenbescherming vernietigd, regulering en toezicht verslapt, disproportionele bonussen aan CEO’s aangemoedigd en de middenklasse verwaarloosd”.

Dat klopt natuurlijk niet helemaal, want dat is al onder president Reagan in de jaren tachtig begonnen en onder president Clinton vrolijk voortgezet, maar in campagnetijd zijn dat details. De toon is gezet, iemand werpt zich op om ‘de rommel op Wall Street op te ruimen’ en Wall Street rukt op naar het centrum van politieke strijd.

Dat heeft stevige implicaties. In de canon van het kapitalisme staat geschreven dat de markt altijd gelijk heeft. En dat er dus niet mag worden getornd aan ‘de markt’. Maar wat te doen als de markt niet altijd gelijk heeft, of wat breder geformuleerd: wat te doen wanneer de markt als peiler van maatschappelijke ordening onbetrouwbaar is?

En hoe moet de rommel van Wall Street worden opgelost? Kapitaalstromen vormen de voorhoede van de globalisering, ze lenen zich steeds slechter om vanuit een centrale regie om te leiden of te vertragen.

En er is altijd paniek. De regisseurs hebben elke week opnieuw slechts van vrijdagavond tot maandagmorgen de tijd om te kijken of een firma kan of moet worden gered, of er tien miljard of meer het systeem in moet worden gepompt, of het tijd is voor een bankroet. Het moet altijd op maandagochtend voor de opening beurs geregeld zijn, want dan is de vrije markt weer aan het woord. Met half werk maakt de vrije markt altijd korte metten.

Alle bezweringen ten spijt oogt zoiets meer als gestruikel van de ene naar de andere improvisatie dan als regie van gezaghebbers. Als straks na de financiële storm en na de verkiezingen inderdaad de rommel wordt opgeruimd – wat dat dan ook precies moge betekenen – kan dat dan eenvoudigweg aan Amerikaanse bankiers en politici, aan hun wereld van bedrijfskundigen en advocaten, worden overgelaten?

Jarenlang hebben landen en bedrijven de Amerikaanse hervormingen gevolgd – sommige enthousiast, anderen schoorvoetend. Of het nu ging om nieuwe rapportageregels, transparantiewetgeving, waarderingsgrondslagen – Wall Street wees altijd de weg.

Die tijd is misschien voorbij. De rommel van Wall Street slingert overal rond. De rommel van Wall Street is, met andere woorden, een onderwerp van buitenlandse politiek. Voor Frankfurt, voor Brussel, voor Peking – voor elk instituut dat geacht wordt een financieel stelsel in een geglobaliseerde wereld in de lucht te houden. De krachten van Wall Street gaat dat te boven – dronken of niet.

