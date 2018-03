Tilburgs college voor grote shoppingmall

Tilburg. Het Tilburgse college is voorstander van de komst van een grote shoppingmall. Het gaat om het grootste winkelcentrum van Nederland, met een oppervlakte van 80.000 tot 125.000 vierkante meter. De komst van het winkelgebied moet twee- tot drieduizend banen opleveren. De gemeenteraad besluit op 27 oktober over het voorstel. De omliggende steden Breda, Den Bosch, Eindhoven en Helmond zijn tegen. Zij vrezen dat de winkels in hun binnensteden omzet zullen verliezen.