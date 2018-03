Thuisblijven of toch liever naar Ajax

Rotterdam, 17 sept. - Zijn seizoenskaart voor Ajax. Dat is wat Willem Leijten uit Den Bosch heeft opgegeven voor zijn zoontje van 1. Leijten (29) is fulltime accountmanager bij ABN Amro. Daarnaast volgt hij regelmatig een opleiding. Toch heeft hij genoeg vrije tijd, vindt hij. Alleen de Ajaxwedstrijden moesten er dit jaar aan geloven. „Dat kostte me inclusief reistijd driekwart dag. Die tijd breng ik nu door met mijn zoon. Ik vind het jammer, maar niet heel erg. Anderen zien het meer als een offer dan ik.”

Eind twintig, begin dertig is de leeftijd van de grote veranderingen. Carrière maken, een vaste relatie, een huis kopen en ook nadenken over kinderen. Elke keuze brengt weer nieuwe keuzes mee, want de tijd is beperkt. Ga ik minder sporten of mijn vrienden minder zien, harder werken of meer thuis zijn bij de kinderen? De een worstelt ermee, de ander rolt na zijn studie soepel het serieuze leven in.

Jitske Ruijs (29) is alleenstaand en werkt fulltime bij de NS. Naast haar werk vindt ze sport belangrijk, maar ook familie, vrienden, lezen, culturele uitjes. Daar komt ze wel aan toe, hoewel „nooit genoeg natuurlijk”. Ooit wil ze minder gaan werken, maar nu nog niet. „Ik begin net, ik leer elke dag. Een fulltime baan past daarbij.” Binnenkort gaat ze ook een opleiding doen. Daar geeft ze vrijwillig bestuurswerk voor op.

Marga van Hoek (33) heeft er meer moeite mee voor alles tijd te vinden. Ze werkt bij een instantie die beoordeelt of mensen trapliften, rollators of hulp in de huishouding behoeven. Ze heeft twee kinderen en is zwanger van de derde. Tot voor kort werkte ze 32 uur, maar dat bleek te veel. Nu is het vier uur minder. „Ik vind het best lastig een compromis te vinden. Ik wil niet minder bij de kinderen zijn, maar ik wil ook zoveel blijven werken dat mijn werk uitdagend blijft.”

Van Hoek mag een halve dag per week thuis werken. De flexibele opstelling van haar baas is een van de redenen dat ze haar huidige baan nog even wil houden. Steeds meer werkgevers spelen in op de vraag naar een goede ‘work-life balance’. De directeur Human Relations van Siemens noemt het „al enige tijd een trend” dat werknemers er aandacht voor willen van het management. Een groot bedrijf als farmaceut GlaxoSmithKline werft er personeel mee. Verstandig, vindt organisatiepsycholoog Elianne van Steenbergen. „Mensen in balans leveren betere prestaties en verzuimen minder vaak.”

Aannemer Evert Jurriëns (36) houdt zich niet bezig met de work-life balance van zijn personeel. Maar op een cursus over ziekteverzuim kreeg hij onlangs het advies dat wel te doen. „Mensen krijgen andere wensen. Ze willen later beginnen, twee keer per week hun kind naar school brengen.” Daarom vindt Jurriëns dat hij daarover na moet gaan denken. „De bouw is erg van niet lullen maar poetsen. Maar je moet dingen niet zo laten omdat je ze al honderd jaar zo doet.”

Zelf werkt Jurriëns zestig uur per week, schat hij. Zijn vrouw geeft 2,5 dag per week les, de kinderen zijn 5 en 7. Hij en zijn vrouw leggen regelmatig de agenda’s naast elkaar om rust in het gezin te houden. „Ik vind het belangrijk dat er tijd is voor elkaar en dat het dan ook gezellig is. Dat je niet altíjd aan het regelen bent.”

Elianne van Steenbergen ondervroeg voor haar proefschrift uit 2007 honderden ING-werknemers over de voordelen van het combineren van werk- en privérollen. Velen van hen zeiden dat het hun energie gaf, leerde relativeren en hun tijd efficiënt in te delen. „Het is lang niet altijd een probleem.”

De 27-jarige Mark Dekker ervaart dat ook niet zo. Hij woont samen en werkt zo’n vijftig uur per week voor ABN Amro. Verder doet hij een avondstudie en sport vier keer per week. Alles bij elkaar „goed te doen”, vindt hij. „Als ik terugkijk op mijn studietijd verbaast het me dat je zo lui kunt zijn.” Alleen zijn sociale leven is wat minder geworden. „Als vrienden hun huis verbouwen zou ik ze willen helpen, maar daar heb ik niet altijd tijd voor. Daar voel ik me weleens schuldig over.”

Dekker ziet leeftijdgenoten niet lijden onder keuzestress, zoals onder meer beschreven in het deze zomer verschenen boek Het dertigersdilemma van Nienke Wijnants. Het boek is in zijn vriendenkring wel onderwerp van gesprek, zegt Dekker. Het zet hem ook wel aan het denken, net zoals een recent incident op zijn kantoor waarbij een jongen een paniekaanval kreeg. „Dat was heftig. Ik dacht: hoe voel ík me eigenlijk. Voel ik die haast, die druk? Maar dat viel best mee.”

Ook verloskundige Linda Backx (28) heeft weinig last van stress, al heeft ze twee zoontjes en werkt ze ruim veertig uur per week in haar eigen (groeps)praktijk. Haar man heeft een garage en werkt nog iets langer. Het is druk, maar ze heeft er geen last van, zegt Backx. „Ik werk vaak ’s nachts. Dan kom ik om 7 uur thuis, net als mijn man weggaat. Als we er allebei niet zijn, past mijn moeder op. Het organiseert zich eigenlijk vanzelf.”

Bij anderen is het passen en meten, en de taken goed verdelen. De man van Marga van Hoek werkt 36 uur bij een energiebedrijf en reist dagelijks twee uur op en neer. Hij heeft al verschillende opleidingen gedaan, en het gaat goed met zijn carrière. Daarom hebben ze ervoor gekozen dat Van Hoek de meeste tijd aan de kinderen besteedt.

Het lukt Van Hoek daarbij om een keer per week te sporten en veel vriendinnen te zien. Wat er het vaakst bij inschiet, is het huishouden. „We hebben er wel discussie over om daar iemand voor aan te nemen. Maar mijn man vindt dat we dat best zelf kunnen doen. Ik eigenlijk ook wel. Weer iemand over de vloer, heb ik daar zin in?”

De vriendin van Willem Leijten, Lieke Wilbers, (28) is informatie-analist bij een hypotheekbank. Ze werkte fulltime tot de geboorte van hun zoon van 1, sindsdien 27 uur. Over een paar maanden wil ze het liefst terug naar een vierdaagse werkweek. Haar vriend blijft fulltime werken. „Het was de bedoeling dat we allebei korter zouden gaan werken, maar de ambities van mijn vriend liggen toch wat hoger. Ik werk ook voor de sociale contacten.”