Thuisblijven of naar Ajax

Eind twintig, begin dertig is de leeftijd van de grote veranderingen. Carrièrestappen, een vaste relatie, koophuizen, kinderen. Elke keuze brengt weer nieuwe keuzes met zich mee, want de tijd is beperkt. Ga ik minder sporten of mijn vrienden minder zien, carrière maken of meer thuis zijn bij de kinderen?

Jitske Ruijs (29) is alleenstaand en werkt fulltime bij de NS. Naast haar werk vindt ze sport belangrijk, maar ook familie, vrienden, lezen, culturele uitjes. Daar komt ze wel aan toe, hoewel „nooit genoeg natuurlijk”. Ooit wil ze minder gaan werken, maar nu nog niet. „Ik begin net, ik leer elke dag. Een fulltime baan past daarbij.” Binnenkort gaat ze ook een opleiding doen. Daar geeft ze vrijwillig bestuurswerk voor op.

Marga van Hoek (33) heeft er moeite mee, het vinden van tijd voor alles. Ze heeft twee kinderen en is zwanger van de derde. Tot voor kort werkte ze 32 uur, maar dat bleek te veel. Nu is het vier uur minder. „Het is lastig een compromis te vinden. Ik wil niet minder bij de kinderen zijn, maar ik wil ook zoveel blijven werken dat mijn werk uitdagend blijft.”

Van Hoek mag een halve dag per week thuis werken. De flexibele opstelling van haar baas is een van de redenen dat ze haar huidige baan nog even wil houden.

Meer werkgevers spelen in op de vraag naar een goede ‘work-life balance’. Farmaceut GlaxoSmithKline werft er personeel mee. Verstandig, vindt organisatiepsycholoog Elianne van Steenbergen. Van Steenbergen ondervroeg voor haar proefschrift honderden ING-werknemers over de voordelen van het combineren van werk- en privérollen. „Mensen in balans leveren betere prestaties en verzuimen minder vaak.”

Aannemer Evert Jurriëns (36) houdt zich nog niet bezig met de work-life balance van zijn personeel. Maar op een cursus over ziekteverzuim kreeg hij het advies dat wel te doen. „Mensen krijgen andere wensen. Ze willen later beginnen, twee keer per week hun kind naar school brengen.” Daarom vindt Jurriëns dat hij daarover na moet denken. „De bouw is erg van niet lullen maar poetsen. Maar je moet dingen niet zo laten omdat je ze al honderd jaar zo doet.”

Veel van de respondenten uit het onderzoek van Van Steenbergen vonden dat ze van de combinatie tussen werk en privérollen beter leerden relativeren en leerden hun tijd efficiënt in te delen. „Het is voor veel werknemers lang niet altijd een probleem.”

Want de drukke levens van eind twintigers, begin dertigers dwingen tot keuzes, die relatief moeiteloos gemaakt lijken te worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 27-jarige Mark Dekker. Hij woont samen en werkt zo’n vijftig uur per week voor ABN Amro. Verder doet hij een avondstudie en sport vier keer per week. Alles bij elkaar „goed te doen”, vindt hij. „Als ik terugkijk op mijn studietijd verbaast het me dat je zo lui kunt zijn.” Alleen zijn sociale leven is wat minder geworden. „Als vrienden hun huis verbouwen zou ik ze willen helpen, maar daar heb ik niet altijd tijd voor. Daar voel ik me weleens schuldig over.”

Dekker ziet leeftijdgenoten niet lijden onder keuzestress. Wel kreeg iemand op kantoor pas een paniekaanval. „Dat was heftig. Ik dacht: hoe voel ík me eigenlijk. Voel ik die haast, die druk? Maar dat viel best mee.”

Ook verloskundige Linda Backx (28) ervaart de druk niet zo, al heeft ze twee zoontjes en werkt ze ruim veertig uur per week in haar eigen (groeps)praktijk. Haar man heeft een garage en werkt nog iets langer. Het is druk, maar ze heeft er geen last van, zegt Backx. „Ik werk vaak ’s nachts. Dan kom ik om 7 uur thuis, net als mijn man weggaat. Als we er allebei niet zijn, past mijn moeder op. Het organiseert zich vanzelf.”

Of fulltime accountmanager bij ABN Amro Willem Leijten (29) uit Den Bosch. Hij gaf zijn seizoenskaart van Ajax op toen hij vader werd. „Die tijd breng ik nu door met mijn zoon. Ik vind het jammer, maar niet heel erg. Anderen zien het meer als een offer dan ikzelf.”