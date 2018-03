Theater: ?regio toch slecht af?

Van de negen grote toneelgroepen krijgen er zeven meer geld. De regionale groepen gaan er veel meer op vooruit dan de groepen in de Randstad. De Paardenkathedraal in Utrecht stijgt het meeste, van 6,5 ton naar 1 miljoen euro. Maar omdat dit ver achterblijft bij wat andere regiogroepen krijgen, en het volgens de leiding niet genoeg is voor het stichten van een serieus stadsgezelschap, is nieuwe leider Jos Thie toch ontevreden. Met zijn bestuur bekijkt hij vanmiddag of hij überhaupt wel wil aanblijven. Het Zuidelijk Toneel moet vier ton inleveren.

Dansgroep Amsterdam, een nieuw gezelschap van Krisztina de Châtel en Itzik Galili, wordt stevig op weg geholpen met een starterssubsidie van 1,3 miljoen euro. Vier bestaande grote dansgroepen krijgen een ton meer. Alleen Scapino blijft gelijk. Opmerkelijk is dat de twee langjarig gesubsidieerden, het Nationale Ballet en het Nederlands Dans Theater er niets op vooruit gaan. Stijn Schoonderwoerd van het Nationale Ballet: „We leken goed te zitten omdat we tot het selecte gezelschap der langjarig gesubsidieerden toetreden, maar die worden nu juist gestraft met een korting is van een paar ton.”

De subsidieverhoging leidt zelden tot opgetogen reacties in het theater en de dans, omdat deze ontoereikend wordt geacht voor het uitvoeren van het opgelegde, zwaardere takenpakket. Ivo van Hove van Toneelgroep Amsterdam (1,8 ton meer): „De groepen die het nieuwe systeem moeten invullen worden daarvoor minimaal uitgerust. We moeten meer doen, voor minder geld.”

Van Hove hekelt verder het systematisch verschuiven van subsidie van de Randstad naar de regio: „Artistieke kwaliteit wordt niet beloond, en dat criterium wordt overschaduwd door politieke motieven. In de regio werken mag geen belemmering zijn, maar ook geen voordeel.” Schoonderwoerd: „Door de korting kunnen we waarschijnlijk veel minder op tournee naar de regio. Dus de regio gaat er toch op achteruit.”