Terugtrekken overheid hield slechts één dag stand

Ben Bernanke heeft er sinds vanacht een multinational bij. Met de aankoop van de American International Group (AIG) werd de Amerikaanse centrale bank eigenaar van een wijdvertakt bedrijf dat creditcards aanbiedt, een Bulgaars telecombedrijf bezit, vanuit Rotterdam berovingsverzekeringen verkoopt, wereldwijd 74 miljoen klanten in 130 landen heeft en een kleine duizend vliegtuigen bezit voor de verhuur.

AIG, voorheen ’s werelds grootste verzekeraar, is sinds vannacht voor 80 procent in handen van het stelsel van Amerikaanse centrale banken. De Federal Reserve geeft een noodkrediet van 85 miljard dollar (60 miljard euro).

Het is misschien wel de meest dramatische stap in de al vijf kwartalen om zich heen grijpende kredietcrisis. Dit weekend nog weigerden het ministerie van Financiën en de centrale bank het in financiële nood verkerende Lehman Brothers te helpen. Deze zakenbank werd daarop gedwongen eergisteren het grootste Amerikaanse faillissement ooit aan te vragen. De overheid gaf het signaal af dat Wall Street vanaf nu de eigen problemen maar moest oplossen.

Die redenering hield geen stand toen AIG in de problemen kwam. Het niet in te schatten gevaar van ontwrichting voor de ‘echte’ economie gaf daarbij de doorslag. Dat zit zo: overal ter wereld gebruiken bedrijven de verzekeringen van AIG om risico’s af te dekken – in Nederland heeft de verzekeraar bijvoorbeeld klanten in het midden- en kleinbedrijf. Zij konden hun verzekeraar verliezen.

Maar ook op een hoger financieel niveau waren de gevolgen moeilijk te overzien. Verzekeraars verkopen uitgegeven schuldpapieren aan elkaar door. Maar wat zijn die documenten na een faillissement nog waard? En wat doet dat met de beurswaarde van de bezitter van die papieren, zoals banken en pensioenfondsen? Het voorlopige antwoord: AIG’s omvallen zou zoveel risico’s op de beurs met zich meebrengen dat niemand de gevolgen kon overzien.

Bijzonder is dat met het merendeel van AIG’s activiteiten niets mis is. Het probleem concentreert zich bij de meest risicovolle beleggingen van de verzekeraar: verzekeringen aan financiële instellingen tegen leningen die niet worden terugbetaald, zoals hypotheekbedrijven in Amerika. Toen de malaise op de Amerikaanse huizenmarkt begon, daalde ook de waarde van die pakketten en leed AIG recordverliezen – 18 miljard dollar in de laatste drie kwartalen.

De laatste dagen speelde AIG paniekvoetbal. Om de boekhouding op orde te krijgen, probeerde AIG een afdeling voor levensverzekeringen te verkopen. Dat mislukte. AIG poogde private-equitybedrijven te interessen voor een financiële injectie. Die wilden niet zonder hulp van de overheid. AIG probeerde aan Warren Buffett, ’s werelds bekendste investeerder met meerdere verzekeringsbedrijven, bedrijfsonderdelen van de hand te doen. Dat faalde ook al.

Het is niet dat AIG geen bezittingen heeft: het bedrijf heeft 78 miljard dollar meer aan activa dan aan verplichtingen. Maar het meeste van dat geld is verboden terrein voor het moederbedrijf, omdat het bij dochterondernemingen vastzit. Daar dient het als garantie dat verzekeringen waarop aanspraak gemaakt wordt, daadwerkelijk uitbetaald worden.

Terwijl de verzekeringsmarkt de laatste maanden verslechterde, belandde het bedrijf volgens oud- topman Maurice Greenburg „in een crisis”. AIG’s beurskoers zakte weg, met de afgelopen dagen als ongekend dieptepunt. Vrijdag verloor het aandeel 30 procent, maandag 61 procent, gisteren nog eens 31 procent. Binnen een jaar zakte het aandeel van 70 naar 1 dollar.

AIG vroeg de Federal Reserve dit weekend om een noodlening van 40 miljard dollar. Die werd afgewezen, onder meer omdat de Fed helemaal niet over verzekeraars gaat, dat doet beurstoezichthouder SEC. De 40 miljard die nodig was, verdubbelde binnen een dag bijkans. Dat had twee redenen. Hoe lager de aandelenkoers staat, des te moeilijk het is om kapitaal aan te trekken. Daarnaast verlaagden drie grote kredietbeoordelaars hun beoordeling van het verzekeringsconcern. Geld aantrekken wordt daardoor weer duurder, waardoor de resultaten weer gaan tegenvallen. Al met al dreigt een neerwaartse spiraal die in AIG’s geval fataal dreigde te worden.

Om het naderende omvallen – en ontslag van 116.000 werknemers – in ieder geval uit te stellen, mocht AIG toch geld lenen van de eigen dochters en kreeg daarmee letterlijk „een dag” de tijd om uit de problemen te geraken. Een reddingspoging van oud-topman Greenburg, die zelf overwoog het bedrijf op te kopen, mislukte.

Tegelijkertijd werd de druk op de laatst overgebleven twee zakenbanken van Wall Street (een half jaar geleden waren er nog vijf) opgevoerd. Konden JPMorgan Chase en Goldman Sachs niet per direct een noodkrediet van 75 miljard dollar verstrekken? Het is tekenend voor de situatie op de financiële markten dat de twee zakenbanken dit bedrag niet bij elkaar kregen. Op dat moment bezwoer minister Paulson van Financiën nog dat de besprekingen tussen AIG, de centrale bank en zijn departement „niets met een overbruggingskrediet van de overheid” van doen hadden. Hij speelde slechts een faciliterende rol, zei Paulson. Het bleek tevergeefs.

Weer koersval Fortis

De koers van Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar Fortis stortte vanochtend kortstondig in, nadat de Fortis-aandelen gistermiddag al zware verliezen hadden geleden in de onzekerheid over het lot van de Amerikaanse verzekeraar AIG. In het gooi- en smijtwerk verloor de AEX beursgraadmeter 15 punten in een uur tijd, een teken van aanzwellende paniek. De graadmeter herstelde zich later tot een stand van 371. Fortis stond rond het middaguur op 7,20 euro, een daling van 3 procent ten opzichte van de slotkoers van gisteren, die op zijn beurt een verlies van 11 procent betekende.

Fortis ontkende geruchten over een nieuwe aandelenemissie. De bank-verzekeraar moet nog voor miljarden euro’s nieuwe effecten uitgeven en bedrijfsonderdelen verkopen om zijn vermogen aan te vullen en de integratie met de overgenomen ABN Amro-activiteiten uit te voeren.

Fortis kwam vanochtend in de maalstroom terecht van de Britse hypotheekbank HBOS, waarvan de koers in enkele uren halveerde. HBOS was mikpunt van speculanten die de bank als nieuw slachtoffer van de financiële crisis zagen. Zij meldde later overnamegesprekken met Lloyds TSB.